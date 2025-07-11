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    加熱菸審查卡關 4業者主動退出

    國健署最新資料顯示，加熱菸送審業者從11家減至7家。（資料照）

    國健署最新資料顯示，加熱菸送審業者從11家減至7家。（資料照）

    2025/07/11 05:30

    〔記者邱芷柔／台北報導〕「菸害防制法」修正實施逾兩年，加熱菸產品須通過健康風險評估才能上市，但迄今仍無業者過關。國健署最新資料顯示，送審業者從十一家減至七家，署長吳昭軍昨證實，部分業者因補件不全，已主動退出。

    菸防法新制二○二三年三月上路後，加熱菸須先辦理製造或輸入申請，才能提出風險評估，審查通過前不得販售。雖有業者陸續送件，但尚無業者通過，審查進度備受關注。公民團體多次呼籲政府加快審查腳步，遏止未經核准的加熱菸產品流通市面；拒菸團體則認為，加熱菸涉及公共健康風險，審查不應倉促。

    吳昭軍表示，目前審查作業已從第一屆專家委員會交由第二屆委員續審，前一屆委員已依據科學與專業原則提出意見，也彙整了業者補件資料，作為後續審查依據。「國健署都在積極辦理中，只要有結論，就會儘快公布。」

    國健署統計，目前仍有七家業者、八項加熱菸產品審查中。多數卡關原因是資料不完整，常見問題包括未附產品成分的成癮性分析、引用非申請品項的數據、缺乏長期健康風險與濫用性研究，也有人未提出青少年使用情形與風險、上市後監管或預防兒童誤食等規劃。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

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