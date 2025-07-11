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    首頁　>　生活

    上半年新生兒 比去年同期少8499人

    根據內政部戶籍人口統計，今年1月到6月累積出生數為5萬5375人，與去年上半年出生數相較減少8499人。（資料照）

    根據內政部戶籍人口統計，今年1月到6月累積出生數為5萬5375人，與去年上半年出生數相較減少8499人。（資料照）

    2025/07/11 05:30

    〔記者李文馨／台北報導〕內政部昨公布最新戶口統計資料，今年六月人口數為二三三四萬六七四一人，與五月比較減少八七二九人，人口連續十八個月負成長。在新生兒部分，六月出生數為八九六八人，終止連三個月跌勢，今年上半年累計新生兒數較去年同期減少八四九九人。

    內政部昨天公布二○二五年六月戶口統計資料，截至六月底，人口數為二三三四萬六七四一人，與去年同月比較減少六萬六一五八人，與五月比較則減少八七二九人。

    就縣市別言，與去年同月比較，人口減少最多為金門縣二．七三％，其次為連江縣二．六一％、台北市二．一一％。

    出生數部分，六月出生數為八九六八人，約每四．八分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為千分之四．六七，較去年同月減少一四七二人，較五月增加五三五人。

    死亡數部分，六月人口死亡數為一萬六五五四人，平均約每二．六分鐘死亡一個人，折合年粗死亡率為千分之八．六三，較去年同月增加一六三二人，較五月增加一一七二人。

    根據內政部人口統計，今年一月到六月出生數分別為九四九五人、一萬四○七人、九三八八人、八六八四人、八四三三人、八九六八人，上半年累計新生兒數為五萬五三七五人。與去年上半年累積出生數六萬三八七四人相較，出生數減少八四九九人。

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