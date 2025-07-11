政院12項救助 淹水戶最高2萬元

丹娜絲颱風過境，屏東縣香蕉受損嚴重，占全縣農損約7成。（屏東縣政府提供）

2025/07/11 05:30

〔記者鍾麗華、黃淑莉、楊媛婷／綜合報導〕丹娜絲颱風重創中南部，據統計，全台停電逾九十二萬戶，農損累計至昨日更逾廿三．五億元，行政院公布十二項災害救助事項，包括淹水救助每戶最高二萬元。農業部已公告南投、雲林、屏東、嘉義縣市及台南、高雄為辦理農業天然災害現金救助及低利貸款地區。總統賴清德昨前往雲林勘災，指示農業部從優、從寬、從簡及從速原則辦理救助及災後重建。

行政院長卓榮泰昨在院會提出丹娜絲颱風災害救協助事項專案，另也請行政院工程會成立專案，將受災地區公共工程復原重建，列為優先施政要務。

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各部會盤點十二項災害救助事項，涵蓋慰問金、淹水救助、農漁業紓困、便民服務、勞工就業協助等多方面。在災害慰問金，死亡或失蹤每人發給八十萬元、重傷廿五萬元，至於賑災基金會的生活扶助，包括淹水救助、安遷救助、租屋賑助三擇一。

針對農業天然災害救助與紓困，被公告救助地區的翌日起十個工作日內受理農民申請「現金救助」及「低利貸款」，另提供「天災貸款」。現金救助部分，申報項目損失率達廿％以上者，依該救助項目的救助額度予以救助。

針對居住面向，淹水救助每戶最高二萬元，提供住宅修繕貸款利息補貼，每戶每月二千至八千元租金補貼，若災民屬社會弱勢身分，可加碼一．二倍。就業方案，提供勞工保費減免給付、天災臨工、職業訓練、創業貸款，並提供「企業小頭家貸款」、「中小企業災害復舊貸款」等優惠方案。

全台農產與設備損失23.5億元

此外，農業部統計，全台農業產物與民間設施損失約廿三億五九四八萬元；農產損失十六億五三八九萬元，以香蕉二．二億元及文旦二．一億元最多；畜產損失四一○二萬元，主要為雞隻，約四十二．七萬隻。

漁產損失為二億六一四萬元，主要為牡蠣；林產損失五三二一萬元，主要為森林副產物竹筍；民間設施損失約四億五二二萬元。

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