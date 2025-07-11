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    大雨今擴及中部 明迎短暫好天氣

    丹娜絲颱風重創台南，超過6千戶屋損，許多家戶屋頂被掀開「開天窗」。（記者洪瑞琴攝）

    丹娜絲颱風重創台南，超過6千戶屋損，許多家戶屋頂被掀開「開天窗」。（記者洪瑞琴攝）

    2025/07/11 05:30

    雨量可達大雨或豪雨等級

    〔記者林志怡、林菁樺、蔡宗勳、洪瑞琴／綜合報導〕受低壓帶與西南風影響，昨日南部地區及東南部地區大雨不斷。中央氣象署表示，今日清晨還會有一波降雨，且雨區擴及中部，雨量可達大雨或豪雨等級，且仍須嚴防短延時強降雨，但今日入夜後，隨著太平洋高壓增強，雨勢會逐漸趨緩，週六、週日可短暫迎來好天氣。

    昨南部、東南部出現明顯雨勢，台東、屏東最大雨量達到超大豪雨等級，截至昨日晚間十時，屏東瑪家鄉單日累積雨量達五四七毫米，台東大武鄉也達到五一八毫米，另高雄茂林區多納林道累積雨量也達三九六．五毫米。

    全國電桿倒斷2500支 史上最慘

    丹娜絲颱風測得最強陣風十七級，造成全台累計停電近百萬戶，全國電桿倒斷近二五○○支，刷新蘇迪勒颱風所創歷史紀錄，短時間需重建大量電桿，是人力、物力前所未見的挑戰。台電昨日持續動員九成搶修人力、逾二千人集中台南、嘉義重災區。

    嘉義縣昨傍晚仍有兩萬兩千多戶未復電，嘉義區營業處表示，新塭變電所與多座傾倒輸電鐵塔的搶修，原需花十天以上時間，但經新桃、台中、高屏與嘉南供電處等區處攜手合作，緊急拉線後，新塭變電所終在九日晚間輸出電力，讓上萬用戶復電。

    台南曾停電戶數累計達廿八．二萬戶，為全台最嚴重災區，工程人員每日搶修至深夜。台電配電處副處長林昶旭感性說：「工程人員辛苦，沒電的住戶更辛苦，我們感同身受，全力搶修。」

    中央氣象署預報員林定宜說明，今日西半部地區將有不定時短暫陣雨或雷雨，東南部、澎金馬地區有局部短暫陣雨或雷雨，宜花地區需注意午後短暫雷陣雨，各地白天氣溫落在卅至卅一度。

    丹娜絲颱風過後，嘉義一處屋頂被強風掀走，民眾搭帳篷克難烹調海鮮粥。（記者蔡宗勳攝）

    丹娜絲颱風過後，嘉義一處屋頂被強風掀走，民眾搭帳篷克難烹調海鮮粥。（記者蔡宗勳攝）

    丹娜絲颱風重創嘉南平原，全國電桿倒斷規模統計至今，已達近2500支。(台電提供)

    丹娜絲颱風重創嘉南平原，全國電桿倒斷規模統計至今，已達近2500支。(台電提供)

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