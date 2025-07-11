自由日日Shoot》校方、學生漏雙重檢核 又錯失3天更正期

教育部主秘林伯樵昨說明，大學分科測驗今天就要考試，考量全國3.9萬名考生考試公平性，不宜再改動。（記者林曉雲攝）

2025/07/11 05:30

6月18-20日開放確認 建臺未提出改正 遲至本月8日才反映

〔記者林曉雲／台北報導〕大學入學分科測驗今日考試，卻發生苗栗縣私立建臺高中廿三名考生集體報名出錯的重大烏龍事件，三類組十五名考生報考生物科變成考歷史科，五名考生報考歷史科變成考生物科，三名考生漏報數學乙科。教育部及大學入學考試中心昨皆表示，七月八日才接到學校反映，為維護整體試務公正性與安全性，並考量全國逾三．九萬名考生的公平性，必須依簡章規定辦理，無法再臨時改正。

請繼續往下閱讀...

大考中心說明，由學校集體報名的考生，有設計「學校檢核加上考生檢核」雙重機制，大考中心以學校上傳的檔案為主，提供「報考資料確認表」給學校，由學校列印交給考生核對確認無誤並簽名，這份資料不需回傳給大考中心，由學校留存備查。

大考中心：新增特定試場 風險高

大考中心表示，全國有三萬九一九○名考生報考，各項考試事務皆已準備就緒，包括所有考分區所需之考生名冊、座位標示單等，皆已寄達考區承辦大學；各考分區試題本及答題卷（印有考生應試號碼）均已完成裝袋裝箱，七月九日起陸續配送至各地試場，倘若臨時新增特定考生之應試考科，將造成闈務及試務之高風險，如有單一環節錯漏，影響範圍將波及其他考生。

況且，在六月五日至十七日報名期間內，六月十八日至廿日報名資料確認期間，學校皆可向大考中心提出更正；大考中心還在六月十八日以電子郵件，向所有集報高中回傳各校傳輸的報考資料，並請各校確認，但建臺高中均未提出改正。

教部將調查及追究校方責任

教育部主秘林伯樵表示，考試事務量龐大，臨時變更牽動甚大，風險太大，後續將由國教署調查及追究責任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法