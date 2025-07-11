自由日日Shoot》校方報名出包 建臺高中23學生 今明硬著頭皮上

建臺高中出包的教務主任火速辭職，考生家長出示截圖怒指，該教務主任竟說現在究責幫助不大。（王瀚陽提供）

2025/07/11 05:30

〔記者林曉雲、彭健禮／綜合報導〕一一四學年大學分科測驗今天登場，苗栗縣私立建臺高中卻爆出校方報錯廿三名學生應考科目事件，其中擬拚醫學系等三類組十五名考生，報考生物科變成考歷史科，五名考生報考歷史科變成考生物科，三名考生漏報數學乙科。國教行動聯盟及學生團體臺灣一滴優教育協會（EdYouth）昨均表示，校方嚴重危害學生升學權益，學生因學校行政錯誤要被迫放棄理想或重考一年，應讓受影響學生獲得合理救濟管道。

國教盟：應給學生補救機會

國教盟常務理事暨榮譽苗栗家長協會理事長黃正銘表示，錯誤不該發生但已發生，應給予學生補救機會。理事長王瀚陽表示，建臺高中考生在七月八日收到大考中心簡訊，才知道自己報名的科目錯誤，教務主任竟卸推責任，先稱用到去年舊表格，又跟家長說追究責任沒有用。

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EdYouth理事長蔡其曄表示，大考中心可針對個案提出補救措施，思考加開特殊考場、安排補考場次，允許個案學生以具效力之學測成績進行換算等方式作為替代依據，在不影響整體試務秩序前提下，合理回應學生遭遇的行政疏失，不應將責任全部轉嫁學生身上。

維持公平 無法臨時改正

不過，教育部及大學入學考試中心皆表示，為維護整體試務公正性與安全性，考量全國逾三．九萬名考生的公平性，必須依簡章辦理，無法臨時改正。

因建臺校長邢文斐請假中，教務主任陳瑩樺昨出面致歉，她表示，此次作業疏失由學校負責，並非學生或家長個人疏忽所致，學校也將承擔所有責任。

報名誤用去年格式 校方道歉

陳瑩樺指出，因承辦人員最初即誤用學校電腦儲存的去年報名格式，未注意到去年考科順序與今年不同，即使正式上傳前請學生確認，也不會發現有誤。而在最後報名資料確認期間，承辦人員也疏於確認及提醒學生上網確認，學生也因信賴學校，未能上網確認，直到七月八日收到大考中心簡訊才發現錯誤。

受影響的胡姓考生表示，有些同學可能是學測沒有考好，想要拚分科測驗，也有些人是要考第三類醫科，但被報錯考科，可能就造成想要的大學或科系考不上，大家心血就這樣被白費了，很難過也很感傷。他是讀文組的，變成要去考生物，坦言完全沒有準備，只能惡補多少算多少。

建臺高中幫學生集體報名大學分科測驗考科出錯，考歷史的文組生報錯成考生物，考生物的理組生報錯成要考歷史。（資料照）

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