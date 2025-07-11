為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    聯外道路中斷 霧台大武村成孤島

    屏縣霧台鄉大武村對外聯絡的霧大二號橋涵管被沖毀，趕著到外工作的村民只能步行通過。（屏縣霧台鄉大武村長麥庸正提供）

    屏縣霧台鄉大武村對外聯絡的霧大二號橋涵管被沖毀，趕著到外工作的村民只能步行通過。（屏縣霧台鄉大武村長麥庸正提供）

    2025/07/11 05:30

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣屏北山區昨天雨量驚人，瑪家鄉測站昨天零時至晚上六時累積雨量超過五百三十毫米，居全台之冠，霧台、三地門鄉也有超過四百毫米的大豪雨；屏東縣政府昨晚宣布，包含霧台、三地門、瑪家、來義、泰武、春日、獅子、牡丹、滿州等九個山地與平地原鄉十一日仍停止上班、停止上課。

    只能走窄小通道 接駁上班

    「整條小溪已經變成大河流，挾帶大量砂石，非常危險！」，霧台鄉大武村麥庸正昨天表示，部落唯一對外聯絡道路上的霧大二號橋便道，在丹娜絲颱風後過後剩下三分之一路面可通行，但九日晚間到十日雨下不停，底下的涵管八十％都被沖掉，整個對外交通中斷，年輕人外出工作，只能小心走過窄小通道，接駁上班，也有青年下山幫兩位重大傷病村民拿藥。

    「目前部落在食物上沒有什麼問題，請外界不用擔心！」麥庸正昨天下午自錄影片對外報平安，強調部落內目前有一百到一百一十位居民，雖然暫時受困，但存糧充足；縣府社會處表示，大武村為列冊易成孤島地區，霧台鄉公所依規定現地儲備民生物資，目前部落內民生物資足夠。

    由於原鄉地區連續豪大雨，土質疏鬆、邊坡不穩，依中央氣象署預報資料，十一日仍有局部大雨或豪雨，恐有致災之虞，為保障民眾出入安全，縣府昨晚決定，昨停班停課的霧台、三地門、瑪家、來義、泰武、春日、獅子、牡丹、滿州等九鄉，今日仍停班停課。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播