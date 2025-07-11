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    水淹逾50公分 台南每戶補助15000元

    丹娜絲颱風造成大台南大量電力斷桿，台電連夜搶修。（台電提供）

    丹娜絲颱風造成大台南大量電力斷桿，台電連夜搶修。（台電提供）

    2025/07/11 05:30

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕中度颱風丹娜絲重創台南，造成廿一區七六七八戶屋頂受損，其中一七九三戶屋頂全掀、五八八五戶半掀，台南市長黃偉哲昨率市府團隊與台電、台水說明搶修進度，並公布六大災損補助標準，其中合法建物屋頂損壞逾一○○平方公尺，補助二萬元，盼協助災民加速重建。

    家園重建 12區今天停班停課

    受丹娜絲颱風致災，電力災損嚴重，為家園重建，台南市政府宣布今日十二區繼續停班停課，包括新營、鹽水、柳營、後壁、東山、白河、北門、將軍、學甲、七股、西港、佳里等區。

    市府公布6大災損補助標準

    台南市政府表示，災損補助申請自即日起至八月十五日止，可向受災戶籍所在地區公所辦理。補助項目包括：死亡慰問金廿萬元；重傷補助十萬元（自費醫療費逾十萬元者）；安遷補助每人二萬元、每戶最高十萬元；淹水慰助（住屋積水五十公分以上）每戶一萬五○○○元。

    屋頂與外牆修繕補助，損壞廿至一○○平方公尺：合法建物補助一萬元，非合法建物五千元；損壞逾一○○平方公尺：合法建物補助二萬元，非合法一萬元；車輛損壞補助：汽車一萬元、機車（含微電）二千元。

    市府統計，農業損失近三．九七億元，呼籲符合資格農漁民儘速申請救助與貸款。此外，市府開設救災捐款專戶，承諾專款專用並定期公布明細。

    黃偉哲指出，此次災後全市累計超過廿八萬戶曾停電、為全台最多，集中於溪北十三區。

    台電表示，因斷裂電桿遍布田埂間，需先清理路面、「清理戰場」設立新電桿才能展開搶修，加上近日降下雷雨，讓復電難度再升高。

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