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    加速新藥納健保》百億癌藥基金 拚明年兌現

    政府回應病友團體呼籲，已推動癌藥基金加速擴大健保給付用藥。（資料照，記者林惠琴攝）

    政府回應病友團體呼籲，已推動癌藥基金加速擴大健保給付用藥。（資料照，記者林惠琴攝）

    2025/07/11 05:30

    〔記者林惠琴／台北報導〕昔日有些已證實療效的癌藥，受限經費、考量財務衝擊而遲未能納入健保，但今年行政院挹注推動癌藥基金達五十億元規模，對加速癌友用藥幫大忙，健保署預計明年爭取編列一百億元，可望提早兌現賴政府規劃三年內達成每年百億的目標。

    總統賴清德曾指出，未來癌藥基金用多少補多少，要保持一定水位。健保署長石崇良表示，後續可能維持每年百億左右，因暫時性支付藥品設有時間限制，二至三年累積臨床使用數據後，會透過醫療科技再評估機制，決定是否正式納入健保，就可釋出額度給付其他新藥。

    石崇良舉例，近期擴增給付的癌症免疫治療藥品吉舒達（Keytruda）非常昂貴，未來蒐集臨床資料評估後，若效果不錯、符合期待就納保，萬一有效但性價比不足，須與藥廠重新議價再納保，療效不彰則回歸自費不予給付。

    事實上，賴清德擘劃「健康台灣」藍圖要籌設百億癌藥基金時，行政院副院長鄭麗君到職首週就赴衛福部緊盯進度、設法協調法源爭議，指示推動方式與財源，是今年基金上路成真的關鍵。

    石崇良坦言，總統降低癌症死亡率的目標明確，因此從癌症篩檢到精準醫療等一系列政策也快速到位，行政院挹注五十億元作用很大，讓過去受限預算，雖具實證、但涉及金額太高且用量太大的藥品，快速納入健保。

    石崇良指出，今年癌藥擴大給付過程迅速，有些醫院反映來不及採購，預估等藥品到貨再用於病人，可能有點時間落差，研判全年五十億元不會全數用罄，未用完部分會疊加在明年基金上。

    石崇良也解釋，癌藥基金處理模式是假設今年通過十款藥品需四十億元，明年仍要保留對等額度給同款藥品，直到確定納入健保或回歸自費為止，因此明年規劃百億，實際可用額度可能是六十億元再加上前一年未用完的十億元，共七十億元。目前癌藥基金尚在健保基金中，若未來發展成獨立基金，依法要新增財源，也可能得修法。

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