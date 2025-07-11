健保上半年擴大癌藥給付 15項7500人創新高

行政院今年挹注癌症新藥基金五十億元，成功升級抗癌籌碼，上半年健保擴大給付癌藥達十五項，預估嘉惠七千五百人，寫下新紀錄，下半年已排定肺癌、乳癌再各一款藥納保。圖為健保署長石崇良。（記者林惠琴攝）

2025/07/11 05:30

接軌國際用藥

〔記者林惠琴／台北報導〕行政院今年挹注癌症新藥基金五十億元，成功升級抗癌籌碼，上半年健保擴大給付癌藥達十五項，預估嘉惠七千五百人，寫下新紀錄，下半年已排定肺癌、乳癌再各一款藥納保，還有一款審議中的乳癌藥也可望今年底前通過，完成醫界與病友團體齊呼的「接軌國際用藥」拼圖。

癌藥基金支持5項、19.86億元 3100病友受惠

請繼續往下閱讀...

健保署統計，去年新增與擴增給付癌症新藥廿七項、挹注一三二．二億元、近一．四萬人受惠，較前年十九項、五十五．二億元、嘉惠四千五百人大幅成長；今年上半年更已通過十五項、推估一年藥費八十八．六億元、七千五百人受惠，其中五項藥品來自癌藥基金經費支持，預估十九．八六億元，嘉惠三千一百人。

下半年已排定肺癌、乳癌再各納1款新藥

健保署長石崇良指出，國內大宗癌別中，新藥選擇較多的肺癌，健保給付幾乎已與國際標準治療指引接軌，乳癌只差一、兩款藥，預計下半年通過，有信心今年該上的藥都會上，下一步則努力放寬有條件給付用藥的使用限制。

去年十一月底至今年六月，肺癌十三項藥品申請納入健保或擴增適應症，其中十一項、八十五％依適應症給付，二項有條件給付，另有一項EGFR基因突變用藥，排定八月納保；乳癌十八項藥品提出申請，九項依適應症給付，七項設給付條件，另有一項早期乳癌藥在審議中，一項晚期乳癌藥已預計十月起依適應症給付。

至於大腸癌，已給付轉移性大腸癌第一、三、四線標靶藥品，也陸續補足二線治療缺口及擴增免疫治療於一線治療。

癌藥基金專款專用 不受個別醫院總額限制

健保廣納新藥，但癌友仍憂心「看得到吃不到」，認為今年全面實施個別醫院總額新制會對醫院開立高價藥形成壓力，或是基於藥價差考量，部分醫院未必引進患者所需藥品。

石崇良解釋，癌藥基金是健保總額之外的專款專用，不會受到個別醫院總額限制，醫院使用基金支應藥品都是外加收入。若用藥財源歸於健保總額的新藥預算，因癌藥造成藥費上升也會保障額度成長空間，不至於發生為控管而影響用藥。

不過，石崇良坦言，許多癌症新藥是原廠藥，藥價差空間相對小，但會使用這些藥品的病人，通常在較有照護能力的醫學中心，針對相關醫院已有評鑑的任務指標外，也正在規劃建立「癌症品質指標平台」把關醫療品質。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法