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    「護國大遶境」抵彰化 風雨挺進

    反共護台志工聯盟發起的「護國大遶境」徒步活動，昨天雨勢不斷，志工們仍風雨無阻，一早從南彰化出發，往北挺進，隊伍所到之處獲得鄉親熱烈支持。（記者張聰秋攝）

    反共護台志工聯盟發起的「護國大遶境」徒步活動，昨天雨勢不斷，志工們仍風雨無阻，一早從南彰化出發，往北挺進，隊伍所到之處獲得鄉親熱烈支持。（記者張聰秋攝）

    2025/07/11 05:30

    〔記者張聰秋／彰化報導〕「大罷免、大成功！」由反共護台志工聯盟發起的「護國大遶境」徒步活動，昨天雨勢不斷，志工們仍風雨無阻，一早從南彰化出發，往北挺進，隊伍所到之處獲得鄉親熱烈支持，不僅有人送上飲料、點心應援，更有民代全程陪走，呼籲大家廿六日投下同意罷免票，守護台灣民主。

    隊長何冠霆表示，徒步活動從八日早上十點自北港朝天宮出發，預計十九日晚上抵達立法院，總長三六八公里、耗時十一天。首日就走十二個小時，許多志工腳底磨出水泡。

    昨天隊伍抵達彰化市南瑤宮，市長林世賢在自家騎樓設立休息站，提供水與點心。

    雲林科技大學通識教育中心助理教授簡端良昨首次參與，清晨從埤頭合興宮出發，獨自走了兩小時。他說，台灣民主就是一棒接一棒，我們是在走一條讓民主回歸正軌的路。

    立委黃秀芳也現身力挺，痛批藍白立委長期在國會杯葛癱瘓，呼籲全國鄉親廿六日回鄉投票。

    罷免團領銜人陳世雄則強調，國民黨立委與中共統戰人士會面後囂張跋扈，形同對台宣戰，「我們若再不反抗，自由民主就會被踐踏。」

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