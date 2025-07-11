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    彰縣農損破2億 投縣香蕉現金救助

    彰化縣養蜂場淹水，蜂箱泡水傾倒，蜂群溺斃，造成蜂農嚴重損失。（彰縣農業處提供）

    彰化縣養蜂場淹水，蜂箱泡水傾倒，蜂群溺斃，造成蜂農嚴重損失。（彰縣農業處提供）

    2025/07/11 05:30

    〔記者張聰秋、湯世名、劉曉欣、劉濱銓／綜合報導〕連日暴雨狂炸，彰化縣八日、九日有不少鄉鎮市泡在水裡，農業災損也持續攀升，縣府初估至昨天中午止，全縣農損已突破二億元，大片農田泡水成「爛田」；南投縣則是香蕉倒伏受災嚴重，農業部已依「農業天然災害救助辦法」公告辦理現金救助，只要香蕉園有達廿％倒伏情況，經會勘審核通過，每公頃就能獲得八萬元補助，申請至廿二日止。

    彰化縣府農業處表示，農業部已將彰化縣列為「農業天然災害現金救助及低利貸款」適用區域，現金救助項目包含雜糧類（大豆、落花生、芝麻、甘藷）、果樹類（香蕉、紅龍果、番石榴）、花卉類（大小菊、非洲菊）、水稻秧苗育苗室，以及部分蔬菜類農作物，受理申請時間為即日起至二十三日。

    彰化農民爭取擴大補助

    不過，縣府勘災期間接獲不少農民反映，包括洋香瓜（哈蜜瓜）、香瓜、柚子、檸檬、洋桔梗、養蜂用蜂箱、牧草、馬拉巴栗等苗圃作物及大部分花卉，損害面積普遍逾五成，卻未列補助名單。

    「雨一直下，田裡全淹了，眼睜睜看著收成泡湯，真的很心痛。」彰化農民沮喪表示，香瓜田泡水後根部壞死無法挽救，蜂箱也因浸水導致蜂群逃竄，花卉更被大雨打成爛泥。他們呼籲，雨災不分作物一視同仁，盼農業部儘快將未列入的高經濟作物納入現金救助範圍。

    南投集集蕉農則說，自家蕉園位在山坡地，此次颱風過境有一百多棵香蕉樹倒伏，佔整體約四成，除了申請現金救助，近期也會設防風立柱加固。

    竹山公所表示，鎮上香蕉種植約一一○公頃，風災倒伏粗估有四十公頃，近日已有民眾到公所申請補助，並累積卅多件申請。

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