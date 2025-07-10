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    豪雨逢大潮 高雄山區急撤1969人

    豪雨狂炸高雄山區，市府展開緊急撤離。（民眾提供）

    豪雨狂炸高雄山區，市府展開緊急撤離。（民眾提供）

    2025/07/10 05:30

    預估雨勢將增大 提醒沿海居民注意 57條溪流土石流警戒

    〔記者陳文嬋、黃佳琳、許麗娟、葛祐豪／高雄報導〕高雄市山區昨天豪雨狂炸，六龜等三區五十七條土石流潛勢溪流警戒，市府緊急撤離一九六九人，氣象署預估今天雨勢更大將達豪雨等級以上，高市府宣布桃源區、六龜區、那瑪夏區、茂林區、甲仙區五個行政區今天停止上班、停止上課。

    桃源、六龜、那瑪夏、茂林、甲仙 今停班課

    高雄昨天受到低壓帶及西南風影響，山區大雨滂沱，六龜區、桃源、那瑪夏三區達豪雨等級，二十四小時累積雨量均逾二百毫米，茂林區也逼近二百毫米，市府昨天針對六龜、桃源、那瑪夏、茂林四區撤離一九六九人。

    六龜區長陳昱如表示，寶來不老溫泉區一帶傳出土石崩塌，但未傳出傷亡，警戒區民眾已撤離，人員都安全；桃源區長杜司偉說，白天雨勢很猛，勤和里的對外便道又斷了，工程人員待天候許可立即搶通，山區存糧尚足夠。

    寶來不老溫泉區土石崩塌 勤和便道又斷

    氣象署持續發布豪雨特報，今天易有局部大雨或豪雨，上午沿海平地降雨最為顯著，今又適逢大潮，提醒沿海居民注意。

    此外，高雄受到丹娜絲颱風影響，累積農業損失已逾四四○○萬元，以香蕉受害面積三四四公頃，損失二千多萬元最多。市長陳其邁昨天赴梓官、岡山區勘災，關心瓜果、葉菜類供應及受損情形，指示加速協助農民救助作業減輕損失，並全力爭取現金救助。

    此外，前金區成功一路三六一巷昨天近中午突然出現約長三米、寬六米、深二米的天坑，幸好當時沒有人車經過，鄰近住宅也未發現受損。工務局派員會勘後，研判因連續下雨、含水量高，挖連續壁時發生崩塌並扯斷自來水管，導致路基淘空塌陷，已勒令停工，並裁處九萬元。路基塌陷也導致台電變壓器設備下沉，造成周邊五百餘戶停電，下午已陸續復電。

    高雄農業損失逾四千萬元，市長陳其邁赴產區勘災。（市府提供）

    高雄農業損失逾四千萬元，市長陳其邁赴產區勘災。（市府提供）

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