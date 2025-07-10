雨量上看400毫米 屏東9鄉今停班課

2025/07/10 05:30

〔記者羅欣貞、陳彥廷／屏東報導〕中央氣象署預報屏縣原鄉今（十日）累計雨量最高達四百毫米，縣府昨晚決定包含霧台、三地門、瑪家、來義、泰武、春日、獅子、牡丹、滿州等九鄉，今天停止上班、停止上課。

屏東縣府昨晚七時成立「0709豪雨」災害應變中心擴大三級開設，全面提升警戒與防範，尤其山區連日來土石含水量幾已達飽和，縣府要求各原鄉公所注意，嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，並做好預防性撤離準備。

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另評估山區邊坡不穩定，昨晚九時起，泰武鄉鄉道屏一○六線往舊武潭、春日鄉鄉道屏一四六線後山部落聯絡道路、三地門鄉鄉道屏三十一線往德文部落方向等路段實施預警性封路。

小琉球電纜地下化 這次颱風沒停電

另外，台電公司於今年暑假前為屏東熱門旅遊景點小琉球進行電力改壓工程，並因應工程需求同步進行電纜地下化，上個月中旬完工後首次遭遇颱風「丹娜絲」的考驗，不同於台南、嘉義等地嚴重災情，首當其衝的小琉球安然度過颱風侵襲，全島並未出現任何停電通報，讓島上居民及旅宿業者都鬆了一口氣。

小琉球在台電進行改壓工程以前，常在颱風期造成電線脫落或樹木倒伏壓毀電力設備而停電，二○一六年莫蘭蒂颱風造成全島長達四天無水無電的重大災情，去年暑假旅遊旺季還發生因瞬間用電量過高導致全島跳電，屏縣府為此向中央爭取經費，進行小琉球電網升級工程。

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