為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    嘉縣115校受災 復原估需逾億元

    義竹國中活動中心牆壁窗框被吹毀，大型冷氣被吹倒。（記者林宜樟攝）

    義竹國中活動中心牆壁窗框被吹毀，大型冷氣被吹倒。（記者林宜樟攝）

    2025/07/10 05:30

    三江國小屋頂強風掀翻 義竹國中活動中心牆壁窗框被吹毀 大型冷氣倒地

    〔記者林宜樟、丁偉杰／嘉義報導〕丹娜絲颱風肆虐，嘉義縣校園災情損重，共一一五所學校（含科教中心）受災，初估災損金額達九七二五萬餘元，其中海區尤為慘烈，三江國小頂樓防水隔熱屋頂遭強風掀起，整片掉至操場毀損，義竹國中活動中心牆壁窗框不敵強風被吹毀，室內大型冷氣被吹倒，各類碎片散落一地。教育部長鄭英耀昨實勘時表示，請縣府及各校儘速提報災損，中央將全力給予協助，讓校園環境盡快回復常軌。

    教長視察 請各校速報災損

    丹娜絲在嘉義沿海颳起最大十六級強陣風，多所學校樹木傾倒，斷裂枝幹橫躺校園，景象滿目瘡痍，三江國小、義竹國中災情慘重，鄭英耀昨由縣長翁章梁、立委蔡易餘等人陪同實勘。

    三江國小校方表示，校舍頂樓防水隔熱工程設計可承受十一級陣風，丹娜絲狂掃下，造成長度一二八公尺的屋頂整片被掀起，掉至操場毀損，可見當時風力驚人。

    義竹國中校長蔣佳樺說，校園鐵捲門被吹歪，多個教室門窗被吹破，原本連接兩座校舍的風雨走廊遮雨棚也被吹飛，最離譜的是學生練球的活動中心牆壁窗框被吹毀，大型冷氣被吹倒。

    翁章梁表示，全縣校園整體復原工程經費預計逾一億元，已請各學清理環境、全力趕工，九月開學前恢復常規，也會尋求其他縣市支援清理校園災損，讓學生正常上課。

    9成樹木受損 國軍協助清理

    縣府教育處指出，縣內有一一五所學校（含科教中心）回報災情，包含停電、樹木倒塌、屋頂鐵皮吹毀及玻璃遮雨棚破損等，初估災損金額達九七二五萬餘元，校園樹木受損比例高達九成，已拉警示帶，將請國軍協助清理校園，並申請教育部五百萬元經費搶修搶險，獲核定四百五十萬元，縣府自籌五十萬元投入復原工作。

    嘉市31校災損復建逾3500萬

    嘉市方面，全市有卅一所學校回報受災，包含國中八所、國小廿所及幼兒園三園出現樹倒、門窗損毀、車棚掀開、遊具損壞與圍牆倒塌等災情，預估災損復建經費逾三五○○萬元。

    三江國小頂樓防水隔熱屋頂遭強風掀起，整片掉至操場毀損。 （記者林宜樟攝）

    三江國小頂樓防水隔熱屋頂遭強風掀起，整片掉至操場毀損。 （記者林宜樟攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播