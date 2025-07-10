彰化淹成水城 鹿港見「樓梯瀑布」

大雷雨突襲彰化，鹿港基督教醫院的樓梯淹成瀑布。（彰基提供）

2025/07/10 05:30

雨彈連炸2天 伸港積水超過30公分 永靖水位漲 逼近護欄

〔記者張聰秋、劉曉欣、陳冠備／彰化報導〕丹娜絲颱風過後，彰化縣連續二天遭到雨彈狂炸，不但雨勢驚人，並將半個彰化縣淹成如「水城」，此外，閃電狂劈、暴雨傾盆，全縣一度有近三千戶停電。而災情最嚴重的鹿港鎮，在水淹家園後，前晚有數百人帶著清掃家園的垃圾，圍著垃圾車排隊，有人等了廿分鐘才倒完垃圾。

請繼續往下閱讀...

鹿港創下半世紀最慘烈水患

昨天伸港、大村、溪湖、鹿港、二林、和美、埔鹽、線西、埔心、埤頭、北斗、田尾等地雨勢驚人。伸港鄉的什股村長春路地下道、全興村中彰大橋下便道，積水皆超過三○公分，地下道宛如水池，警方拉起封鎖線並禁止通行。永靖鄉永坡路排水溝水位暴漲，雨勢不歇導致水面逼近護欄，水流湍急。二林斗苑路也傳出淹水災情，水深已淹半個車輪高。

清掃家園丟垃圾 等了20分鐘

民眾說，大雨簡直是「用倒的」，像是天空破了個大洞，滯洪池瞬間成汪洋，街道成了泥水河，汽機車經過噴起大片水花，閃電不斷在頭頂劈落，轟隆隆雷聲與暴雨聲交織，讓人心驚膽跳。昨天清晨閃電雷雨再襲芳苑、埤頭、田尾等地，發生饋線跳脫事故，造成近三○○○戶停電，台電彰化區處緊急派員處理，逐步恢復正常供電。

而在鹿港鎮，因大雨創下半世紀以來「最慘烈」的水患，鹿港基督教醫院的樓梯淹成瀑布，前晚雨勢稍歇，輪到「丟垃圾大戰」戲碼上演。有數百人帶著清掃家園的垃圾，到鹿港民俗文物館前廣場排隊倒垃圾，場面相當「壯觀」；民眾表示，市區住家與店家幾乎全面淹水，打掃家園後都垃圾量暴增，不倒也不行。

縣府淹水補助方案 最多一萬元

另外，埔心鄉經口路一處透天厝社區八日遭大水倒灌，地下室水深超過一．五公尺，不但汽機車泡水、不少家具也泡湯，昨天上午雷雨再襲，居民邊清理邊堆沙包擋水，憂心惡夢重演。對此，彰化縣政府公告淹水補助方案，申請人須備妥門牌及現場淹水照片，向所在地鄉鎮公所或縣府社會處提出申請，可申請五千元以上、一萬元以下補助。

芳苑鄉草湖地區大淹水，民眾涉水回家。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法