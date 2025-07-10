東茂智慧園區籌設 北埔憂搶水抗議

2025/07/10 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕民間財團計畫在新竹縣籌設的「東茂智慧產業園區」，因用水和交通直接衝擊園區出入口的北埔鄉，業者昨天應地方要求召開北埔說明會，遭百餘名鄉親手捧著稻禾、「拒絕開發與民生農業搶水」等抗議標語抵制。縣議員王辰翔、鄉長莊明增直言，財團把整個區域型開發互相脫鉤化整為零做評估，難以真實呈現北埔可能受到的全面性衝擊，應用完整、區域型大範圍進行評估，才能使主管機關在政策面做出相對正確的判斷。

代表會主席徐鏡明憂心業者未來改從竹東員崠淨水場供水後，勢必會有埋管工程影響台三線的用路安全，供水管一旦連通，枯水時，會不會反而讓人口較少的北埔送水去竹東？他說，其實竹東也已有鄉親擔憂搶水，而反對業者所變更的供水計畫。

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北埔水稻產銷班長謝鴻喜說，這個開發案將引入一萬五千人，北埔、峨眉加起來也才一萬三千人，原本每年九月就枯水的北埔大坪溪，屆時水資源怎麼夠分？

「黃金水鄉」南埔村的社區代表張伊貝說，他們跟官方歷時十年才拚出能抗稻熱病的稻種，就是要打造北埔冷泉米，大家擔心一旦失去了農用水，北埔冷泉米就會跟著消失。

開發業者則強調，他們取水來自員崠淨水場的上坪溪，且水利署去年、今年都未對大新竹水資源發出窘迫警告，現在又在蓋海淡廠，還有桃園新竹備援管線施工中，水資源應該無虞。他們不會引進製造業，每天三千多名員工的生活用水只有一一二公噸，非雨天區內的廢水全回收，遇雨如要放流，承諾會符合灌溉水質基準值的管制和品質要求。

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