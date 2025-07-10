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    消基會抽驗「超級食物」 2件亞麻籽產品鎘超標

    消基會檢驗發現，八件亞麻籽類樣品中，兩件鎘含量超標。（取自消基會臉書）

    消基會檢驗發現，八件亞麻籽類樣品中，兩件鎘含量超標。（取自消基會臉書）

    2025/07/10 05:30

    〔記者林志怡／台北報導〕奇亞籽、亞麻籽及藜麥是近年備受推崇的食物，常常被冠上「超級食物」稱號。消基會針對市售相關品項進行抽驗，發現八件亞麻籽類樣品中，有二件鎘含量超標，呼籲主管機關加強抽驗把關，消費者千萬不要忽略均衡飲食重要性，甚至太依賴所謂的「超級食物」。

    消基會董事長鄧惟中指出，消基會今年三月間，於台北市、新北市及網路購物平臺，購買奇亞籽類、亞麻籽類、藜麥類樣品各八件，進行標示與重金屬、農藥殘留相關檢驗。

    消基會秘書長陳雅萍表示，廿件「包裝樣品」中，十六件符合規定，三件不符合規定，另有一件透過跨境電商購買由韓國直接出貨的跨境商品，商品為韓文標示，非「食安法」規範範圍，「散裝樣品」中有一件未標產地。

    消基會這次測試砷、鉛、鎘及汞（藜麥類）四個重金屬項目，奇亞籽類方面，二件樣品檢出砷，一件樣品同時檢出砷與鉛，但未超過參考限量，鎘則均未檢出。

    亞麻籽類中，八件均檢出鎘，其中二件超過限量，另樣品中有二件檢出砷，鉛則均未檢出；藜麥八件均未檢出鎘，二件檢出砷，二件檢出鉛，均符合相關規範，都未檢出汞。

    消基會提醒，奇亞籽、亞麻籽及藜麥為近年新興起的食品，市面上有許多品牌，各大賣場、有機商店、雜糧行等都有這些商品，建議主管機關加強抽驗把關，民眾務必建立正確飲食觀念，千萬不要盲信「超級食物」，忽略營養均衡。

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