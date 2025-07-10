聽力+閱讀測驗平均581分 台灣多益成績創新高

台灣TOEIC成績創歷史新高 ，去年平均達581分、提升13分。 （忠欣公司提供）

2025/07/10 05:30

〔記者林曉雲／嘉義報導〕台灣考生英語力大幅進步，TOEIC（多益）台灣區總代理忠欣公司昨日公布去（二○二四）年台灣TOEIC成績統計，聽力與閱讀測驗平均分數五八一分，較前年提升十三分，創下歷史新高，十年來更從五三二分逐步成長至五八一分，提升四十九分，台灣考生實力持續成長。

10年來分數提升49分

忠欣公司執行長巴士誠指出，調查顯示，考生對全面性英語溝通能力的重視逐漸提高，學生與職場人士的成績均有提升，去年聽力測驗平均三一五分，閱讀測驗平均二六五分；另TOEIC口說測驗整體平均分數為一四五分（滿分二○○分），寫作測驗整體平均分數一五七分（滿分二○○分），均較前一年增長。

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從考生人口分布來看，十五至十七歲考生分數六二二分，較前一年五八四分高出卅八分，最為突出；廿五至廿九歲考生分數六三四分，為人口最高分之年齡段；另學生族群的平均分數五八五分，職場人士為五七三分，均較前一年提升。

根據ETS發布去年TOEIC口說與寫作測驗全球考生成績統計報告，台灣考生在亞洲區表現維持水準；另依TOEIC考生背景問卷調查，聽力與閱讀測驗考生「最重視的英語技能」為「聽力和口說」（比例達卅二．八％），口說與寫作測驗考生重視「聽力、閱讀、口說、寫作」全面性溝通能力（比例達四十四．二％），顯示口說成為受重視的英語溝通能力。

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