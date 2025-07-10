為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    教部推社會情緒學習 鼓勵追求幸福／5年投入4.4億元 讓師生、家長、居民共同參與

    全國教育局長會議昨日登場，教育部長鄭英耀（前排左六）和全國各縣市教育局處長共商教育政策及困境解方。（記者林曉雲攝）

    全國教育局長會議昨日登場，教育部長鄭英耀（前排左六）和全國各縣市教育局處長共商教育政策及困境解方。（記者林曉雲攝）

    2025/07/10 05:30

    〔記者林曉雲／嘉義報導〕教育部今年起推動「社會情緒學習（SEL）」五年計畫，預計投入四．四億元，首年經費四千萬元，明年起每年投入約一億元，教育價值將從追求「成功」，轉為追求「幸福」。

    全國教育局長會議昨在嘉義市舉行，教育部長鄭英耀表示，推動社會情緒學習計畫，是為了讓數位世代青少年及家長、老師，學習理解及覺察自己的情緒，有更好的自我情緒管理，同時覺察到他人情緒，並擁有同理心、能感同身受，然後給予關懷，且擁有適度的人際互動技巧。

    國教院主責研發課程

    社會情緒學習（SEL）係指以情緒為基礎，學習有關人際互動、同理關懷他人、道德責任等知識、技巧、態度、信念的教育過程。教育部學特司長吳林輝說明，計畫包括五大策略，課程研發由國家教育研究院主責，研發本土化課程，建立「研究基地學校」，進行試教與課程優化等。

    吳林輝表示，社會情緒學習不僅是課程，也重視整體學校文化營造，包含行政領導、班級經營與師生互動的全方位改變，建立「研教、升教、進教」整體教育氛圍；也會進行跨系統連結，與大學連結以促進師資與研究協助，並與民間團體合作。

    第一年以奠基與實驗為主

    吳林輝指出，最重要的是推廣到家庭與社會，結合社區大學與家長團體，打造整體的幸福文化，對教師個人情緒調適、親職互動也有實質助益，教育價值從追求「成功」轉向追求「幸福」，以「系統性」逐年擴大實施，期盼整體社會與學校的幸福感、情緒韌性逐步提升，第一年以奠基與實驗為主。

    新竹市教育處長林立生表示，新學年規劃辦主題讀書會，融入各領域課程，聚焦於正向師生互動、情緒調節、有效溝通等SEL核心知能，協助初任教師提升因應學生差異與情緒事件的能力。

    桃園市教育局長劉仲成說，將融入綜合領域、健康體驗或整合於健康促進學校之政策推動，成為正式課程的一部分。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播