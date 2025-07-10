教部推社會情緒學習 鼓勵追求幸福／5年投入4.4億元 讓師生、家長、居民共同參與

全國教育局長會議昨日登場，教育部長鄭英耀（前排左六）和全國各縣市教育局處長共商教育政策及困境解方。（記者林曉雲攝）

2025/07/10 05:30

〔記者林曉雲／嘉義報導〕教育部今年起推動「社會情緒學習（SEL）」五年計畫，預計投入四．四億元，首年經費四千萬元，明年起每年投入約一億元，教育價值將從追求「成功」，轉為追求「幸福」。

全國教育局長會議昨在嘉義市舉行，教育部長鄭英耀表示，推動社會情緒學習計畫，是為了讓數位世代青少年及家長、老師，學習理解及覺察自己的情緒，有更好的自我情緒管理，同時覺察到他人情緒，並擁有同理心、能感同身受，然後給予關懷，且擁有適度的人際互動技巧。

請繼續往下閱讀...

國教院主責研發課程

社會情緒學習（SEL）係指以情緒為基礎，學習有關人際互動、同理關懷他人、道德責任等知識、技巧、態度、信念的教育過程。教育部學特司長吳林輝說明，計畫包括五大策略，課程研發由國家教育研究院主責，研發本土化課程，建立「研究基地學校」，進行試教與課程優化等。

吳林輝表示，社會情緒學習不僅是課程，也重視整體學校文化營造，包含行政領導、班級經營與師生互動的全方位改變，建立「研教、升教、進教」整體教育氛圍；也會進行跨系統連結，與大學連結以促進師資與研究協助，並與民間團體合作。

第一年以奠基與實驗為主

吳林輝指出，最重要的是推廣到家庭與社會，結合社區大學與家長團體，打造整體的幸福文化，對教師個人情緒調適、親職互動也有實質助益，教育價值從追求「成功」轉向追求「幸福」，以「系統性」逐年擴大實施，期盼整體社會與學校的幸福感、情緒韌性逐步提升，第一年以奠基與實驗為主。

新竹市教育處長林立生表示，新學年規劃辦主題讀書會，融入各領域課程，聚焦於正向師生互動、情緒調節、有效溝通等SEL核心知能，協助初任教師提升因應學生差異與情緒事件的能力。

桃園市教育局長劉仲成說，將融入綜合領域、健康體驗或整合於健康促進學校之政策推動，成為正式課程的一部分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法