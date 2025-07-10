宜蘭鄉親：高鐵延伸 打通任督二脈／反對團體提出公聽會不足等7大質疑

環境部環評專案小組昨針對高鐵延伸宜蘭案舉行第二次初審會議。（記者陳志曲攝）

2025/07/10 05:30

〔記者吳柏軒、黃宜靜／台北報導〕高鐵延伸宜蘭昨進入環評初審第二次會議，正反兩方意見交火，持反對意見的民間團體與前交通部長賀陳旦等人認為，該案忽略台鐵行駛高鐵現行計畫路線的可行性，且前後推估旅程時間不同，公聽會次數也不足等七大質疑；支持開發的宜蘭鄉親、官員及民意代表等昨則動員逾二百人到環境部高呼：「關鍵一哩路、悲劇不重演！」爭取高速路網發展，打通宜蘭「任督二脈」。

議員盼蘇花高停建悲劇不要再重演

昨逾二百名宜蘭鄉親、官員及民代到環境部高呼支持高鐵宜蘭站。壯圍鄉長沈清山指出，宜蘭交通不便致人口嚴重外流，老人沒人顧、小孩要離鄉背井；宜蘭市長陳美伶也支持高鐵延伸宜蘭。蘇澳鎮長李明哲呼籲，工程跟環保可以共好，別再延宕宜蘭的交通權利。

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民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳文昌表示，高鐵宜蘭段是關鍵一哩路，蘇花高停建的悲劇不要再重演。黨部主委邱嘉進指出，反對高鐵的說法與當年蘇花高停建如出一轍，結果如今政府仍要投入一千億元興建蘇花安、逾三百億元推動國五銜接蘇花改，補的就是被喊停的那段路。

鄉代：實現全台6小時環島願景

三星鄉民代表陳世玉表示，盼高鐵打通宜蘭任督二脈，實現全台六小時環島願景。宜蘭政二代李姿婷表示，高鐵到宜蘭更是東部交通重要網絡，盼台灣不再是「一島兩世界」，東部不再邊緣化。

反對方則由「公民幫推」、「守護宜蘭工作坊」、「高鐵延伸宜蘭監督聯盟」與賀陳旦等人代表提出七大質疑，包括：現行方案忽略台鐵行駛高鐵現行計畫路線的可行性、前後推估旅程時間不同、拆遷戶增加、產業效益灌水、影響蘭陽平原環境、公聽會次數不足與未採納高鐵、台鐵二大利害關係人的意見等。

北宜走廊鐵路討論歷經多年，交通部二○○四年提出北宜直線鐵路初步規劃，經數年討論後發現難以推動，改以高鐵延伸宜蘭可行性規劃討論。

賀陳旦：環評未邀高鐵、台鐵說明

賀陳旦指出，直鐵規劃十餘年後，突然就被高鐵替代，理由不在後者更能解決雪隧塞車，而是強調人流、錢潮；他質疑，整個環評階段並未邀請高鐵公司與台鐵公司兩個利害關係人進入說明，希望能審慎討論。

支持高鐵延伸宜蘭的民眾及團體在環境部外聚集，呼籲政府儘快完成環評，興建高鐵帶動宜蘭發展。 （記者陳志曲攝）

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