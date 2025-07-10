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    低壓帶＋西南風雙重影響 南部今慎防大豪雨

    中央氣象署昨日傍晚啟動較大規模或較劇烈豪雨加強作業。（記者林志怡攝）

    中央氣象署昨日傍晚啟動較大規模或較劇烈豪雨加強作業。（記者林志怡攝）

    2025/07/10 05:30

    〔記者林志怡／台北報導〕台灣近期受低壓帶與西南風影響，西半部地區大雨不斷，尤其中南部地區累積雨量持續衝高。中央氣象署昨晚啟動較大規模或較劇烈豪雨加強作業，提醒今日將是近期天氣最不穩定的一天，南部地區仍需慎防豪雨以上降雨。

    今天各地易有短延時強降雨

    中央氣象署統計，截至昨日晚間十時，南投集集測站日累積雨量已達到三二八．五毫米，苗栗西濱N107K測站測得三二八毫米的日累積雨量，另高雄也出現近三百毫米的日累積雨量。

    週六日才有望放晴

    中央氣象署預報員林定宜指出，今日受低壓帶與西南風雙重影響，各地易有短延時強降雨，中南部地區及東南部山區有陣雨或雷雨，並有大雨或豪雨發生，尤其南部地區可能有豪雨以上降雨出現。

    林定宜表示，週五西南風減弱，但低壓帶影響持續，西半部地區仍有短暫陣雨或雷雨，並且有局部大雨發生機率，水氣較少，東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲、午後有局部短暫雷陣雨。

    林定宜表示，週六、週日太平洋高壓增強後，才有機會恢復多雲到晴、午後有短暫雷陣雨的天氣型態，但由於西南風吹拂，南部地區清晨至上午仍有局部短暫陣雨，且下週一至週三水氣將再度增加，中南部地區有不定時局部短暫陣雨。

    示警雨區逐漸北移

    中央氣象署技正謝佩芸指出，台灣持續處於大低壓帶的環境中，容易有對流迅速發展，並帶來較明顯的雨勢，今日雨勢較大區域仍分布在南部地區，但雨區明日有逐漸北移跡象，氣象署昨晚五時啟動較大規模或較劇烈豪雨加強作業，民眾務必注意氣象署最新資訊。

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