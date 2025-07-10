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    雲嘉南農損慘重》藍白立委砍農民救命錢9000萬 綠委：元凶演得像大善人

    進黨團幹事長吳思瑤昨翻出農業部預算書，批評藍白立委是刪減挹注今年度「農業特別收入基金」9千萬元的元兇，現在卻演得像大善人一樣、假裝關心農民。（記者陳政宇攝）

    進黨團幹事長吳思瑤昨翻出農業部預算書，批評藍白立委是刪減挹注今年度「農業特別收入基金」9千萬元的元兇，現在卻演得像大善人一樣、假裝關心農民。（記者陳政宇攝）

    2025/07/10 05:30

    〔記者陳政宇、楊媛婷／台北報導〕丹娜絲颱風致雲嘉南農損慘重，立法院國民黨團昨開記者會呼籲政府擴大災損補助，民進黨團幹事長吳思瑤批評，藍白立委是表決刪減農民救命錢的元凶，現在卻演得像大善人一樣，說一套、做一套。

    吳思瑤翻出預算書說明，立法院審議今年度農業部預算時，國民黨立委張嘉郡原提案砍光，讓農業部成為「一元俱樂部」，遭社會撻伐、農民反彈後才緊急撤案；接著，由民眾黨立委黃國昌及張啓楷提案，刪減農業部挹注給農特基金預算九千萬元，所有藍白立委投下同意票。

    民進黨團副幹事長林楚茵直指，雲林縣立委丁學忠、嘉義不分區立委王育敏贊成砍預算，現在怎麼好意思喊擴大災損補助？

    農業部：農特基金用途 含撥補天災救助

    農業部攤出預算，指張啓楷提案刪除「農業部補助農業特別收入基金」的公務預算九千萬元，是用來撥補「農業特別收入基金」項下的農業天災救助基金、農產品受進口損害救助基金、農業發展基金。

    農業部指出，依「預算法」第廿二條規定，由立院刪減的「非法定經費」項目金額，若要動用，須經立院同意，因農業部今年度對特種基金補助已遭張啓楷等立委提案刪減，加上農業部的特別收入基金屬「非法定經費」，因此須經立院同意，才可動支預備金，程序費時，直接影響農民權益及經濟安全。

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