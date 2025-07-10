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    颱風才走又下豪雨》全台農損破20億 台南嘉義最慘

    昨日彰化北斗地區積水仍未褪去，農民冒雨搶收香菜。（記者顏宏駿攝）

    昨日彰化北斗地區積水仍未褪去，農民冒雨搶收香菜。（記者顏宏駿攝）

    2025/07/10 05:30

    最新一波現金救助與低利貸款 再增彰投雲高屏5縣市、多品項

    〔記者楊媛婷、鍾麗華、顏宏駿、林曉雲／綜合報導〕丹娜絲風災與七○八豪雨致全台農損嚴重，截至昨日下午五時，全台農損破廿億元，其中台南農損近八億、嘉義農損逾六億、雲林也逾三億；另據教育部校安中心統計，全國受災中小學校共計五六七校，總體初估損失二億六四三九萬元。

    香蕉、文旦農損各逾2億 災損最嚴重

    農產損失中，受損最嚴重的作物為香蕉、文旦，農損金額各約二．二億元、二．一億元。

    行政院昨表示，政府編列用於因應天災補助的經費，遭在野黨刪減九千萬元，致今年度農業天災救助基金補助經費縮減，政院會整合現有資源，全力協助農民度過難關。

    嘉縣牡蠣、嘉義南市魚塭養殖也納入

    農業部昨公告新增五縣市天災現金救助與低利貸款地區與品項，包括南投香蕉，雲林硬質玉米、高粱、香蕉、文旦、芭樂、食用玉米、青割玉米、芝麻、香瓜、西瓜、文旦外柑橘、木瓜、咖啡、大豆、竹筍、溫網室，及雲林古坑、林內鄉的竹筍，高雄的西瓜、香瓜、香蕉、胡瓜、苦瓜，屏東西瓜、香瓜、香蕉、木瓜、胡瓜、苦瓜、毛豆除外的農業天災救助品項蔬菜等，彰化的紅龍果、花生、芭樂等，嘉義縣的牡蠣與嘉義縣、台南市的魚塭養殖全品項都納入。

    農業部表示，過去天災救助損害是由地方政府提報到中央，農業部這次採主動公告，節省行政流程，會盡速讓農民拿到現金救助。

    去年曾飆1800元天價 北斗香菜冒雨搶收

    台北蔬菜批發價格平穩，昨日批發價格平均每公斤為卅二元，較前天本週開市首日的卅六．二元略減一成。農糧署副署長陳啟榮表示，蔬菜產區受大雨影響，品質參差，價量都有下跌。未來若菜價喊漲，會滾動釋出凍存蔬菜。

    彰化縣連續二天大雨，重創北斗地區的香菜產區，北斗香菜產量佔全國八成，去年凱米颱風產區香菜全軍覆沒，價格曾飆到每公斤一千八百元天價。昨天市場拍賣價為一百六十元，預料二個星期囤貨清光後，價格將高不可攀。

    受災中小學567校、災損2.6億 教部緊急撥款

    教育部長鄭英耀指出，全國受災中小學校已先核定嘉義縣市、台南市校園災害搶修及復原金共一二○○萬元，教育部補助一○八○萬，協助學校儘速恢復校園正常運作。

    南市養殖魚塭受創嚴重，納入農業部新一波天災現金救助與低利貸款對象。（南市農業局提供）

    南市養殖魚塭受創嚴重，納入農業部新一波天災現金救助與低利貸款對象。（南市農業局提供）

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