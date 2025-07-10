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    高鐵延伸宜蘭 環評初審通過 台北到宜蘭28分鐘 經費3500億 工期11年

    高鐵延伸宜蘭路線

    高鐵延伸宜蘭路線

    2025/07/10 05:30

    〔記者黃宜靜、吳柏軒／台北報導〕爭論多年的高鐵延伸宜蘭環評案有重大突破，昨天環評委員提出九項條件，包括旅行時間、生態影響及民眾溝通等，要求開發單位承諾達成後，有條件通過環評初審，送交環評大會審查；鐵道局規劃，高鐵台北站到宜蘭站全程約六十．六公里，行駛時間約廿八分鐘，工期約十一年，經費初估逾三千五百億元。

    環境部昨日召開「高鐵延伸宜蘭計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組第二次初審會議。正反雙方人馬到場表達意見，支持興建民眾認為，高鐵能改善交通，帶動產業及區域發展、醫療品質提升等；包括前交通部長賀陳旦的反對方則提出七大質疑，指整個環評過程粗糙，環團也批高鐵將破壞沿線既有農田、水利與用水等，訴求退回開發。

    迴避翡翠水庫集水區 進入頭城

    鐵道局規劃，北宜高鐵路線銜接既有南港站，沿線經汐止、平溪、雙溪、貢寮，迴避翡翠水庫集水區後進入宜蘭頭城，預計於宜蘭縣政府東南側設宜蘭站，往南再設置一座維修機廠。

    至於對台鐵的影響，

    鐵道局評估，北宜高鐵會降低台鐵台北到宜蘭間的旅次量每日一．二萬人次，但會增加宜花東區域旅次，每天一．五萬人次，可串連東西走廊，擴大一日生活圈，打開樹林七堵間的鐵路瓶頸，均衡各地發展。

    環委要求鐵道局重新檢核旅行時間、運量班次及經濟效益，也要加強說明高鐵路線通過的土石流潛勢溪流、上游集水區等水土保持計畫是否完善，並持續強化與沿線居民溝通獲得承諾，決議通過初審，待環評大會通過之後，全案即走完環評程序。

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