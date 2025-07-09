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    台灣米叩關歐洲8國 年銷1200噸

    產自雲林的台灣米首次外銷歐洲八國，預計每年一千二百公噸。（記者黃淑莉攝）

    產自雲林的台灣米首次外銷歐洲八國，預計每年一千二百公噸。（記者黃淑莉攝）

    2025/07/09 05:30

    二崙、崙背契作約1千公頃 台灣農業出口新突破

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕產自雲林二崙、崙背的台灣米昨天裝櫃啟航外銷到歐洲八國，預計每年出口五十個貨櫃、一千二百公噸。農糧署中區分署副分署長徐惠瑩表示，這次外銷到歐洲八國為首次試銷，意義非凡。

    通過國內雙驗證 公私攜手拓通路

    台灣米外銷歐洲八國裝櫃昨在雲林二崙東遠糧業公司舉辦，包括農糧署中區分署副分署長徐惠瑩、雲林縣長張麗善、東遠糧業董事長李元豪、台灣優米董事長陳建彰等人出席見證。

    張麗善指出，雲林縣是台灣重要糧食生產基地，每年水稻種植面積超過三．六萬公頃，產量達廿一萬多噸，東遠與農民契作過程中，嚴格遵守各項品質要求，能順利叩關歐洲代表農民辛勞及努力獲得國際肯定，也是台灣農業出口的新突破，有農企業與公部門開拓國外行銷通路，讓農民安心種出更優質的米，達到永續農業正循環。

    符合歐盟檢疫及食品安全規範

    李元豪表示，這次外銷的白米是東遠主力品牌「雪鶴壽司米」，是公司與二崙、崙背地區三百多名農民契作約一千公頃，白米出口到歐盟須通過嚴格檢驗，從田間管理、合理化施肥、安全用藥等都須符合標準才能出口，歐洲八國涵蓋法國、瑞士、丹麥、芬蘭、挪威、瑞典、英國及德國。

    縣府農業處長魏勝德表示，這次出口不僅有助提升台灣米的國際競爭力，更可作為未來其他農產品出口典範，縣府會持續與中央合作，協助在地農民與農企業，讓雲林農業走出台灣、行銷全球。

    徐惠瑩表示，台灣以往每年白米外銷十三萬公噸，截至昨天已外銷約七萬公噸，此次出口的白米通過ISO22000與HACCP雙驗證，並符合歐盟檢疫及食品安全規範，首次試銷到歐洲八國，意義非凡。

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