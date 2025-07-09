為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    獨老戶屋頂遭吹掀 雲林啟動救助

    北港扶朝里蘇姓獨居翁昨凌晨住家屋頂遭吹掀。（記者李文德攝）

    北港扶朝里蘇姓獨居翁昨凌晨住家屋頂遭吹掀。（記者李文德攝）

    2025/07/09 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕丹娜絲颱風襲台，水林鄉、北港鎮有兩戶獨居戶住家屋頂，不敵強風遭吹掀，雲林縣府社會處表示，將協助民眾依福利身分別、受災情形，申請安遷補助、低、中低收房屋修繕補助或啟動雙B計畫辦理房屋修繕工作。

    北港扶朝里六十五歲蘇姓民眾說，前天凌晨風雨交加，屋頂開始掉落灰塵，不到十秒鐘約四間房舍屋頂被吹掀，他趕緊跑到其餘空房避難，當下很恐慌不斷安慰自己「還好沒被屋頂打到」；北港鎮長蕭美文說，事發後第一時間啟動關懷機制，送物資給蘇翁，更告知他有需要安置可隨時向當地里長回報。

    水林山腳村曾林阿嬤說，七日凌晨停電她想去拿電池裝在照明設備，想不到房子晃動，隨後客房、房間、客廳屋頂都被強風吹掀，險些波及自己；代理鄉長張東凱指出，公所已啟動相關救助措施，協助因風災而導致房屋毀損的長者、弱勢戶等重建家園。

    社會處副處長陳怡君說，昨已請各公所清查民眾房屋受損，如水林曾林阿嬤已依親安置，北港蘇翁由公所持續關懷，後續將協助依福利身分別、受災情形，申請安遷補助、低、中低收房屋修繕等相關補助，或啟動縣府雙B計畫辦理修繕工作。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播