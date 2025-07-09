獨老戶屋頂遭吹掀 雲林啟動救助

北港扶朝里蘇姓獨居翁昨凌晨住家屋頂遭吹掀。（記者李文德攝）

2025/07/09 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕丹娜絲颱風襲台，水林鄉、北港鎮有兩戶獨居戶住家屋頂，不敵強風遭吹掀，雲林縣府社會處表示，將協助民眾依福利身分別、受災情形，申請安遷補助、低、中低收房屋修繕補助或啟動雙B計畫辦理房屋修繕工作。

北港扶朝里六十五歲蘇姓民眾說，前天凌晨風雨交加，屋頂開始掉落灰塵，不到十秒鐘約四間房舍屋頂被吹掀，他趕緊跑到其餘空房避難，當下很恐慌不斷安慰自己「還好沒被屋頂打到」；北港鎮長蕭美文說，事發後第一時間啟動關懷機制，送物資給蘇翁，更告知他有需要安置可隨時向當地里長回報。

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水林山腳村曾林阿嬤說，七日凌晨停電她想去拿電池裝在照明設備，想不到房子晃動，隨後客房、房間、客廳屋頂都被強風吹掀，險些波及自己；代理鄉長張東凱指出，公所已啟動相關救助措施，協助因風災而導致房屋毀損的長者、弱勢戶等重建家園。

社會處副處長陳怡君說，昨已請各公所清查民眾房屋受損，如水林曾林阿嬤已依親安置，北港蘇翁由公所持續關懷，後續將協助依福利身分別、受災情形，申請安遷補助、低、中低收房屋修繕等相關補助，或啟動縣府雙B計畫辦理修繕工作。

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