《台南風災慘重》民宅、鐵厝待修 工程業者接單爆量

丹娜絲重創台南，受災戶復建，搭鐵厝業者電話接不停。（讀者提供）

2025/07/09 05:30

國軍助清積水防登革熱 南化水庫今年首次開啟防淤隧道洩洪

〔記者吳俊鋒／台南報導〕中颱「丹娜絲」強風狂掃台南，街道遍佈斷枝殘葉，一片狼藉，被戲稱彷彿進入都市叢林，有逾萬株行道樹的高鐵特定區，滿目瘡痍，歸仁公所攜手國軍動員投入清理，協助恢復市容與交通，更重要的是確保環境衛生，避免髒亂、積水，登革熱有機可乘。

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丹娜絲重創台南海線與山區的民房，「搭鐵厝」的工程行受託修復案件爆量，電話接不停，有的要排隊到九月份，業者甚至不敢接單，只服務熟客，讓亟欲重整家園的住戶相當無奈。

農民損失重 公所展開協助

新化、左鎮等山區盛產麻竹筍，栽種面積逾七百公頃，在丹娜絲超過十級的陣風狂掃下，也幾乎全倒，甚至攔腰折斷，災情慘重，讓今年原本就受氣候因素影響而銳減的收成，更是雪上加霜，農民欲哭無淚，公所已展開協助。

供應民生用水的南化水庫再次滿水位，因本月七日的上游逕流濁度飆升，今年首次開啟防淤隧道洩洪，排砂兼放水，每秒最大量一度來到四百五十立方米左右。

傾倒路樹移除 未影響上班

趕在民眾上班之前，仁德公所將轄內被強風吹倒的路樹完全移除，以不阻礙交通為優先，接著協調開口契約廠商與社會勞動役，展開公共區域的清理工作，全力掃除滿地的落葉，避免發生危險，廿名國軍弟兄也到場支援。

區長黃素美表示，國軍弟兄早上先在仁義、仁德里一帶清理，午後則移師二空協助，以公共綠地為主，積極展開環境復建，至少先清出步道，提供休閒之用，在昨天傍晚前完成，讓居民盡早恢復正常生活。

高鐵特定區的行道樹有上萬株，丹娜絲強襲後，是歸仁災情較為嚴重的地方，尤其車站為出入門戶，公所攜手市府工務局展開清理、復建，再申請十位國軍兵力，協助打掃路面落葉，確保交通安全。

歸仁區長朱雅宏指出，轄內主要街道在上班之前都已通暢，高鐵站周邊的傾倒樹木，原本都移往路邊或分隔島暫置，廠商全力動員，以機具鋸除，並載離處理後，市容恢復得很快。

高鐵特定區的行道樹有上萬株，丹娜絲狂掃後，市府全力清理。（記者吳俊鋒攝）

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