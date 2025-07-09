高中免試與特招分發 桃連區錄取率99.8%

2025/07/09 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕一一四學年度桃連區高級中等學校免試入學與特色招生考試分發入學昨放榜，桃園市政府教育局表示，報名參加免試及特招考試分發學生共有一萬三○八八人，分發結果有一萬三○六六人獲錄取，未獲率取僅廿二人為近五年新低，總錄取率為九九．八％，學生可至桃連區高級中等學校免試入學報名分發系統平台查詢分發結果，或至各高中網頁查詢榜單。

22人未獲錄取 平均選填志願僅4個

教育局分析，今年報名免試入學學生平均選填志願數為十四個，其中，第一志願序獲錄取者占六十八．四八％，前三志願序獲錄取者則占九十九．三五％，已連續三年提升；而特色招生考試分發入學有大園國際高中的國際文憑課程（IBDP）專班兩班、五十個名額，分發結果共錄取四十二人。

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教育局說，今年未獲錄取人數僅廿二人，經檢視主要原因是學生選填志願數過少，未獲錄取學生平均選填志願數僅為四個，次要原因是多元學習表現分數過低，另有少數學生未善用本區職業類科同一職群各科，分別連續選填志願視為同一志願序計分的規則（主要是鼓勵學生選讀職業類科並朝志向發展），或僅依傳統升學排序方式做志願選填，可能因此被扣分造成落榜。

22人以5A成績 錄取社區高中

教育局表示，今年分發錄取的學生中，共有四七六四人、卅六．四六％學生不須進入同分比序項目就已錄取學校，另有八三二四人進入同分比序，比至會考標示總點數項目已可錄取者有七八○五人；此外，設籍本區會考成績5A學生選擇就讀社區高中，可獲「亮點躍升計畫」5A獎學金，今年共有廿二名學生以5A成績第一志願選填錄取社區高中。

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