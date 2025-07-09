苗市親子館托嬰中心 明年招生

苗栗市親子館完工正著手進行內部規劃設計及施工，館內托嬰中心預計明年6月開始招生。（記者張勳騰攝）

2025/07/09 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市親子館暨公設民營托嬰中心新建工程已完工，縣長鍾東錦等人昨日前往視察，對親子館內部空間寬敞，位置適中感到滿意，目前將著手進行內部規劃設計及施工，預計明年六月開始招收○至二歲的嬰幼兒七十五位，親子館提供○至十二歲孩子活動空間，盼成為全縣的標竿親子館；鍾東錦強調，未來十八鄉鎮市將廣設親子館，讓年輕人敢生，提高苗栗縣生育率。

苗栗市親子館暨公設民營托嬰中心是利用舊苗栗縣議會空間興建，總經費為二億四千多萬元，中央前瞻補助六千萬元，其餘經費由苗縣府自籌款支出；為地上三層、地下一層，總樓地板面積約九二二坪，其中親子館規劃面積約三一○坪，托嬰中心約三二○坪，另有共用空間約八十二坪，內部空間包含親子遊戲空間、圖書閱覽室、親子課程教室、安心托育空間及哺乳室等友善設施，將能提供親子互動、早期教養及托育服務等多元功能。

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社會處長張國棟表示，將著手進行內部設計規劃，預計明年六月可全部完工，將保留中低收入戶及縣府員工部分名額，其餘再對外招收，托嬰中心照顧比約四比一。

鍾東錦指出，因苗栗市出生率比較低，希望這個親子館的成立，可讓年輕人敢生，尤其在臨時托育部分，也是縣府施政重點之一。

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