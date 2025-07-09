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    首頁　>　生活

    廖先翔會勘汐科站 挨批不顧民生忙造勢

    2025/07/09 05:30

    〔記者俞肇福、翁聿煌／新北報導〕颱風天立院交通委員會七日到台鐵汐科站會勘，包括交通部長陳世凱、國民黨立委廖先翔、民眾黨立委黃國昌、林國成都到場，推動罷免廖先翔的罷團「齊心斷翔」昨抨擊，他們把颱風災情當背景，把百姓安危當墊腳石，只為自己政治造勢，罷免廖先翔就是罷免黃國昌，呼籲支持者七月廿六日投下同意罷免票。

    罷團「齊心斷翔」領銜人陳正敬說，台鐵尚未完全恢復運作，非交通委員會的黃國昌也現身作秀，廖先翔砍國防、刪建設，颱風後不是關心地方民生，而是合體蹭鏡頭，這樣的政治人物背棄人民的信任，呼籲民眾，七月廿六日讓人民的聲音真正被聽見；罷免廖先翔，就是罷免黃國昌，請七星區的選民勇敢的投下同意票。

    林德福發文宣 被批翹班救罷免

    新北市公民團體「雙和罷團」指出，目前立法院延會開議，但志工昨天卻發現立委林德福在四號公園與保健路市場（華泰市場）發扇子，宣傳反罷免，痛批在野黨延會大翹班、救罷免；林德福服務處對此不回應。

    雙和罷團譴責林德福，國民黨團五月與民眾黨聯手表決延會至七月底，林德福不在立院審理法案，卻在街頭反罷免，坐實在野黨延會只是為救罷免。

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