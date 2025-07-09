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    新北永安大橋蘆洲端路口 長期塞車

    蘆洲區永安南路與中原路交叉口、永安大橋上橋路段，長期塞車嚴重。（記者羅國嘉攝）

    蘆洲區永安南路與中原路交叉口、永安大橋上橋路段，長期塞車嚴重。（記者羅國嘉攝）

    2025/07/09 05:30

    不對稱五岔路口 上橋處為彎道成為瓶頸 交通局研擬調整號誌時制

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市蘆洲區永安南路與中原路交叉口、永安大橋上橋路段，長期塞車嚴重，不僅尖峰時段塞，離峰時段也常塞，議員顏蔚慈呼籲市府重新調整號誌設計、檢討大貨車管理政策。市府交通局專門委員林昭賢表示，該路口複雜且交通量大，後續將調整號誌時制，持續觀察車流紓解情況，滾動式檢討。

    大貨車違規多 議員促市府檢討

    顏蔚慈昨會同蘆洲長安里長王彥貴及相關單位前往現場會勘。顏蔚慈指出，永安南路部分路段車流交錯，常發生直行車輛互相衝突，加劇交通混亂，要求市府調整號誌設計，讓特定方向車輛優先通行，以減少車流交織。

    另外，現行規定禁止十五噸以上大貨車通行永安大橋並進入中原路，但會勘期間短短十多分鐘內，已有數輛大車違規。她強調，大貨車不應右轉或直行進入市區，否則不僅加重交通負擔，更增加死角與事故風險，呼籲市府重新檢討相關政策，嚴格執法。

    顏蔚慈表示，未來若三重果菜市場遷至蘆洲南北側，勢必有更多中南部大貨車湧入，若未妥善規劃與管制，將使當地交通雪上加霜。

    警方建議 車多時改走環堤大道

    蘆洲分局指出，永安大橋蘆洲端為不對稱五岔路口，且上橋處為彎道，成為交通瓶頸，車流量大時，上橋車流停等時間較長，呼籲用路人，若車多可改道自環堤大道、永康路口匝道上橋。此外，上、下班尖峰時段疏導交通，針對違規迴轉上下橋、十五噸以上大貨車違規行駛等，將加強執法。

    交通局交通安全科長李淑惠說，目前大貨車除申請臨時通行證外，皆不得進入永安南路及中原路鄰近區域內，往蘆洲方向的大貨車只能由環堤大道上下橋，汛期才會開放下橋車輛左轉永安南路，通往環堤大道。

    考量該橋為銜接國道一號與台六十四線匝道重要幹道，若全面禁行大貨車，恐導致車流改道至新五路、台一線、成蘆橋及三民路等市區幹道，增加壅塞風險，並影響整體通行效率，市府將持續檢討補強相關禁行標誌，讓用路人清楚遵循。

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