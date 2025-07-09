高鐵東延宜蘭環評 環境部今再審

高鐵延伸宜蘭環評案，評委提15項意見，鐵道局補充修正後，9日召開第2次初審會議。（資料照）

2025/07/09 05:30

評委提15項意見 鐵道局補充修正 地方正、反團體將在場外表述

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕環境部五月初辦理高鐵延伸宜蘭環境影響評估案，評委提出十五項意見，要求交通部鐵道局補充修正後再審，並訂今（九）日召開第二次初審會議；宜蘭正、反團體都要北上陳情，分別表達支持高鐵及暫停環評訴求。鐵道局表示，高鐵環評都依規定辦理，並重申高鐵較直鐵快廿六分鐘，相關效益皆具明顯優勢。

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鐵道局重申 高鐵較直鐵快

針對環評初審會議，鐵道局上月廿五日完成補充修正後提送審查，環境部訂今天上午九點半進行第二次審查；宜蘭正、反團體將再次聚集場外表達意見，延續首次初審會議，雙方在場外各自表述意見，互別苗頭。

民進黨議會黨團 宣講力挺

民進黨宜蘭縣議會黨團將率領約四百人北上，力挺高鐵東延，立委陳俊宇及綠營縣議員均將到場。民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳文昌說，支持者將在環境部後棟宣講「莫讓蘇花高悲劇重演」，高鐵延伸宜蘭是全國高鐵路網的關鍵一哩路，呼籲大家站出來相挺，讓宜蘭人的聲音被聽見。

環團指操弄數據 漠視民意

公民幫推、守護宜蘭工作坊及高鐵延伸宜蘭監督聯盟則會在環境部大門口舉行記者會，質疑二次環評報告經濟效益數據大變動，以及相關數據的可信度，更批評鐵道局漠視民意、操弄數據，要求暫停環評。

鐵道局表示，高鐵延伸宜蘭計畫均依環評法規定辦理，對於部分團體質疑計畫效益，鐵道局重申高鐵較直鐵快廿六分鐘，直鐵經費以二○二五年物價估算，已達二二二○億元，無論從整體效益或旅客實際體驗來看，高鐵皆具明顯優勢。

此外，鐵道局的「高鐵宜蘭計畫資訊專區」昨天也啟用，可提供民眾詳細計畫資訊及問題說明，歡迎上網查看。

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