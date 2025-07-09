留才留心 部醫拚連3年調薪、擴增529公職員額

衛福部醫福會執行長林慶豐昨表示，為強化留才誘因，今年將力拚連續3年調薪、擴編529名公職員額。（記者邱芷柔攝）

2025/07/09 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕醫事人力短缺、護理人員留任困難，衛福部醫福會執行長林慶豐昨表示，為強化留才，今年將拚連續三年調薪，目標加薪四％並向行政院申請增加五二九名公職員額，盼讓約聘護理人員有機會轉任公職，「留才也留心」。

衛福部昨舉行「第十一屆優良暨資深典範醫事人員頒獎典禮」，表揚部立醫院六十八位優秀醫事人員。外界關注「三班護病比」改革，衛福部推動先達標先獎勵，首波五．四七億元獎勵金已於六月撥付，但仍有廿七家醫院未達標，包括台北醫院等六家部立醫院。

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台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳批評，三班護病比相關數據多由院方自行填報，可信度堪憂，政府應儘速將三班護病比入法，並直接加薪、將獎勵金發放給護理人員，才能真正改善勞動條件。

林慶豐說，廿二家部立醫院中已有十六家達標，六家未達標者中多位於偏鄉離島，人力與資源受限。未達標的台北醫院雖處都會區，卻在急診壅塞、人力緊繃期間未關床，配合國家政策撐住第一線。他強調，部醫不是靠關床達標，而是推動分級轉診並改善職場環境。

林慶豐也說，部醫也導入智慧醫療系統，如電子白板、電子病歷與智慧儀器等，推動多元留才措施，包括彈性排班、延攬退休人力、與在地護校合作等，台北醫院也設置院內托兒所、加碼獎勵金，打造友善職場。

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