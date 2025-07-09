為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    留才留心 部醫拚連3年調薪、擴增529公職員額

    衛福部醫福會執行長林慶豐昨表示，為強化留才誘因，今年將力拚連續3年調薪、擴編529名公職員額。（記者邱芷柔攝）

    衛福部醫福會執行長林慶豐昨表示，為強化留才誘因，今年將力拚連續3年調薪、擴編529名公職員額。（記者邱芷柔攝）

    2025/07/09 05:30

    〔記者邱芷柔／台北報導〕醫事人力短缺、護理人員留任困難，衛福部醫福會執行長林慶豐昨表示，為強化留才，今年將拚連續三年調薪，目標加薪四％並向行政院申請增加五二九名公職員額，盼讓約聘護理人員有機會轉任公職，「留才也留心」。

    衛福部昨舉行「第十一屆優良暨資深典範醫事人員頒獎典禮」，表揚部立醫院六十八位優秀醫事人員。外界關注「三班護病比」改革，衛福部推動先達標先獎勵，首波五．四七億元獎勵金已於六月撥付，但仍有廿七家醫院未達標，包括台北醫院等六家部立醫院。

    台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳批評，三班護病比相關數據多由院方自行填報，可信度堪憂，政府應儘速將三班護病比入法，並直接加薪、將獎勵金發放給護理人員，才能真正改善勞動條件。

    林慶豐說，廿二家部立醫院中已有十六家達標，六家未達標者中多位於偏鄉離島，人力與資源受限。未達標的台北醫院雖處都會區，卻在急診壅塞、人力緊繃期間未關床，配合國家政策撐住第一線。他強調，部醫不是靠關床達標，而是推動分級轉診並改善職場環境。

    林慶豐也說，部醫也導入智慧醫療系統，如電子白板、電子病歷與智慧儀器等，推動多元留才措施，包括彈性排班、延攬退休人力、與在地護校合作等，台北醫院也設置院內托兒所、加碼獎勵金，打造友善職場。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播