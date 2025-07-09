台鐵林內到二水路基流失 接駁800旅客轉車

彰化、南投、雲林昨天下起豪大雨，造成台鐵林內到二水段路基流失雙向不通，台鐵調派遊覽車將旅客從斗六站接駁到二水、員林站。（記者黃淑莉攝）

2025/07/09 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕彰化、南投及雲林昨天下起豪大雨，造成台鐵林內到二水段（K255+K200）路基流失雙向不通，台鐵下午二時卅分緊急啟動林內到二水公路接駁，共計調派廿輛遊覽車，將旅客從斗六站接駁到二水站、員林站轉乘其他列車，接駁任務持續到下午五時許火車恢復通行，共計接駁八百多人。

昨天上午十一時後，雲林各地陸續下起滂沱大雨，水利署針對林內、西螺、莿桐、斗六、古坑、大埤等地發布淹水警戒，各地也傳出道路淹水災情，所幸雨勢停歇後積水迅速退去。

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不過，台鐵林內到二水段因不堪大水沖刷路基流失雙線不通，北上列車停靠在斗六站即無法通行，由台鐵安排遊覽車接駁到二水、員林轉搭其他列車，斗六車站大廳一度擠滿數百名旅客等待接駁。

一名男旅客說，他是從新左營站搭乘自強號要前往新竹，列車長廣播因路線不通，要在斗六站下車接駁，他要坐接駁車到二水再轉車到新竹。另一名婦人從屏東潮州搭到台中，列車長廣播林內到二水段水太大火車無法通行，到斗六站有遊覽車可接駁到二水再搭火車北上，遇到天災不可控，大家都很無奈。

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