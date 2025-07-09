掃到颱風尾 彰化20鄉鎮慘淹

和美鎮自助餐店也淹水，民眾泡水夾菜。（記者湯世名攝）

2025/07/09 05:30

50年來最嚴重淹水

〔記者湯世名、陳冠備、顏宏駿、張聰秋／彰化報導〕颱風丹娜絲外圍環流與對流雲系持續發威，昨日彰化縣遭遇暴雨狂轟，短短數小時內，全縣超過二十鄉鎮市傳出災情。其中田尾鄉多處苗圃、花田全泡湯，二林鎮驚現「天坑」吞噬貨車，田尾、埤頭、花壇鄉更有車輛受困涵洞事件，民眾直呼：「彰化從沒見過這麼慘的水患！」

田尾花田、苗圃泡水

彰化昨日暴雨從早上九點開始，位處南彰化的東螺溪暴漲，周邊鄉鎮排水不及，田尾鄉公路花園附近花田、苗圃都泡水。李姓花農表示，沒想到「風颱尾」這麼強勁，菊花苗圃全泡在水裡，是五十年來最嚴重一次淹水。

請繼續往下閱讀...

鹿港天后宮、老街淹水

而鹿港鎮出現多年來未見的慘象，包括知名的鹿港天后宮、藝術村都泡在水中，整條鹿港老街有如一條河流，沿線居民、店家全都關門，仍阻止不了大水灌入。有居民說，這輩子第一次看到淹這麼深，實在很恐怖。

二林貨車掉路面坑洞

二林鎮則傳出路面坍陷意外！上午在二溪路七段突發地陷，一輛行經的貨車陷入坑中，五十三歲陳姓司機急忙跳車窗逃生，幸好僅受輕傷。另外，田尾、埤頭、花壇鄉有車輛受困涵洞事件，水淹幾乎至車頂，幸好駕駛均驚險脫困。

大雨也導致溪州鄉中山路、北斗交流道等地積水成災，水深逼近車輪一半，路面幾乎變成「水道」。此外，全縣還傳出多起雷擊造成火警，幸多數火勢迅速撲滅，未釀重大傷亡。

和美自助餐變「流水席」

在和美鎮，有一家自助餐店泡在水裡，民眾只好站在水裡夾菜；鹿港鎮中正路則有一處社區大樓地下停車場，被滾滾洪流灌入，來不及移走的汽、機車全滅頂。員林市大同路和中山路大淹水，不少停在路邊的車子幾乎半個車身泡在水裡。代表市長賴致富表示，這次是瞬間致災性暴雨造成，龍燈公園和圓林園的滯洪池都發揮功能。

彰化暴雨不斷，二林二溪路7段路面突然塌陷，一輛行經的貨車當場陷入坑洞。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法