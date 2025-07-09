日累積雨量 彰化包辦前19名／福興近350毫米 鹿港、永靖也超過300毫米

彰化員林落雷不斷，圖右為氣象署即時閃電分布圖。 （民眾提供、翻攝氣象署）

2025/07/09 05:30

〔記者林志怡、湯世名、張聰秋／連線報導〕雨彈狂炸！超強對流胞昨天在台灣西部近海帶來震撼！雖然丹娜絲颱風遠離台灣，但低壓帶與西南風接力帶來強降雨，昨日彰化縣測得最大日累積雨量近三五○毫米，包下昨日日累積降雨量的前十九名。中央氣象署提醒，今、明兩天中南部仍會有明顯降雨出現，民眾務必多加防範。

彰化縣從昨日上午九時到下午一時暴雨不停，造成多地嚴重淹水，中央氣象署觀測資料顯示，彰化福興昨日累積雨量高達三四九．五毫米，鹿港也衝上三○八毫米，永靖則有三○二．五毫米，其他如田尾、埔鹽、秀水、頭汴等測站，日累積雨量也超過二百毫米，包下昨日降雨量的前十九名，多個鄉鎮市泡在水裡。

請繼續往下閱讀...

中央氣象署預報員張承傳指出，颱風遠離後，台灣受到低壓帶影響，加上西南風吹拂，還有丹娜絲颱風持續帶來西北西風，兩者輻合造成中南部地區有對流旺盛發展，並在昨日早晨為彰化帶來明顯雨勢，彰化永靖最大時雨量衝上一五三毫米，最大三小時雨量則達到二六六毫米。

雲林、南投也顯著降雨

張承傳說，這處對流為彰化帶來顯著降雨後，逐漸往雲林、南投轉移，昨日雲林大埔日累積雨量也高達二○五毫米，南投六分寮日累積雨量則達到一八二毫米；兩縣市的最大時雨量方面，南投市測得八○毫米，雲林西螺也有七八．五毫米。

中南部今明須防強降雨

張承傳提醒，今、明兩天的天氣會比昨天更不穩定，全台都有機會出現短延時強降雨，尤其中南部雨勢可能更加明顯，民眾仍要提高警覺。

張承傳說，台灣目前也處於低壓帶環境中，容易有擾動發展，但後續是否生成熱帶性低氣壓或颱風待觀察，就目前預報來看，未來一週內尚未有明顯的熱帶系統發展跡象，短期內應先注意近期低壓帶與西南風帶來強降雨，以及對中南部地區造成的威脅。

鹿港老街淹水如一條河流。（記者湯世名攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法