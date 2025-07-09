為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    藍白刪除農業特別收入基金9000萬／陳駿季：再遇農損恐難即時補助

    農業部長陳駿季（左二）昨到嘉義縣勘查農損。（記者蔡宗勳攝）

    農業部長陳駿季（左二）昨到嘉義縣勘查農損。（記者蔡宗勳攝）

    2025/07/09 05:30

    〔記者林宜樟、蔡宗勳、楊媛婷／綜合報導〕藍白立委將今年度「農業特別收入基金」刪除九千萬元，農業部長陳駿季昨天在嘉義縣勘災時表示，農業天然災害救助基金編列預算若不足，往年行政院會以第二預備金來協助，但若基金被刪，依規定不能直接動用第二預備金，需由立院同意，恐無法即時協助農民。

    立委蔡易餘說，農業特別收入基金被刪除的一筆預算是用來做天然災害救助，基金預算被刪或被凍結，若遇天然災害救助金額大於農業部編列的預算，就無法動支行政院第二預備金進行協助，會非常頭痛。

    農技人員差旅費也被刪2成

    此外，藍白也提案刪除農業部與所屬機關國內二成旅費，若遇災害，農改場技術人員面臨差旅費不足，難到現場協助農民。

    陳駿季昨由立委蔡易餘、陳冠廷陪同到嘉縣海區、山區勘查蕹菜、木瓜、香蕉、龍眼、柑橘等作物及溫網室設施毀損等災損。

    嘉縣政府統計，農作物及設施部分各鄉鎮被害面積總計一七八六．六八公頃，損害程度卅八％，換算無收穫面積六八二．七公頃，預估損害金額二億九六一萬餘元；畜產業受災場數五十一場損失金額一億四七一二萬餘元；漁業部分計有卅二艘漁筏及十八艘漁船因颱風翻覆，損失金額概估一一四○萬元；牡蠣養殖計九千五百棚浮筏蚵棚及三五○公頃平掛蚵棚受害，損失金額一億八三七五萬元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播