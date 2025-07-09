藍白刪除農業特別收入基金9000萬／陳駿季：再遇農損恐難即時補助

農業部長陳駿季（左二）昨到嘉義縣勘查農損。（記者蔡宗勳攝）

2025/07/09 05:30

〔記者林宜樟、蔡宗勳、楊媛婷／綜合報導〕藍白立委將今年度「農業特別收入基金」刪除九千萬元，農業部長陳駿季昨天在嘉義縣勘災時表示，農業天然災害救助基金編列預算若不足，往年行政院會以第二預備金來協助，但若基金被刪，依規定不能直接動用第二預備金，需由立院同意，恐無法即時協助農民。

立委蔡易餘說，農業特別收入基金被刪除的一筆預算是用來做天然災害救助，基金預算被刪或被凍結，若遇天然災害救助金額大於農業部編列的預算，就無法動支行政院第二預備金進行協助，會非常頭痛。

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農技人員差旅費也被刪2成

此外，藍白也提案刪除農業部與所屬機關國內二成旅費，若遇災害，農改場技術人員面臨差旅費不足，難到現場協助農民。

陳駿季昨由立委蔡易餘、陳冠廷陪同到嘉縣海區、山區勘查蕹菜、木瓜、香蕉、龍眼、柑橘等作物及溫網室設施毀損等災損。

嘉縣政府統計，農作物及設施部分各鄉鎮被害面積總計一七八六．六八公頃，損害程度卅八％，換算無收穫面積六八二．七公頃，預估損害金額二億九六一萬餘元；畜產業受災場數五十一場損失金額一億四七一二萬餘元；漁業部分計有卅二艘漁筏及十八艘漁船因颱風翻覆，損失金額概估一一四○萬元；牡蠣養殖計九千五百棚浮筏蚵棚及三五○公頃平掛蚵棚受害，損失金額一億八三七五萬元。

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