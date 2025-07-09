農損逾14億 總統勘災：從寬補助／台南、嘉縣除稻米以外品項 納入首波救助與低利貸款地區

總統賴清德（中著紅背心者）昨到台南麻豆勘查文旦災損情形。（記者劉婉君攝）

2025/07/09 05:30

〔記者楊媛婷、林宜樟、丁偉杰、劉婉君、王姝琇／綜合報導〕丹娜絲風災造成南台災情慘重，數以千計的電線桿倒斷、輸電鐵塔倒塌，光電板毀損散落、民宅泥濘、屋頂掀翻，損失難估計；而農業部統計截至昨日，全台農漁牧業與民間設施損失逾十四．五億元，前天公告首波天災救助與低利貸款地區，台南與嘉義縣市除稻米以外品項都納入，台南文旦、酪梨與嘉義縣市酪梨得免現勘。

台南、嘉義文旦、酪梨免現勘

總統賴清德昨日赴台南麻豆、北門勘災時表示，國軍最重要的任務就是保家衛國，每年最重要的漢光演習就要從今天開始，若國軍無法增派人力，希望地方政府能用開口合約或善用民間力量，協助農民盡快清除、復建，避免病蟲害傳播。

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丹娜絲颱風重創台南農漁牧業，南市農業局初估農損將超過十億元，麻豆文旦落果逾八成，果農欲哭無淚。

賴清德昨天由經濟部長郭智輝及農業部長陳駿季、台南市長黃偉哲等人陪同勘災，麻豆果樹產銷第一班班長王春華的柚園裡滿地落果，收成幾乎全沒了；北門漁港漁船（筏）上百艘受損、沉沒；虱目魚、蚵等養殖漁業受創嚴重。

台電力拚新塭變電所72小時復電

賴清德表示，將秉持「從優、從速、從寬」盡速辦理後續復原作業與補助申請。陳駿季承諾，漁民的魚塭因颱風影響停電而租借發電機，租金費用部分會由農業部協助補助。

行政院長卓榮泰昨天視察嘉縣布袋鎮新塭變電所「新塭︱永華線」三座輸電鐵塔傾倒狀況，民眾關心「何時復電？」台電董事長曾文生簡報指出，布袋鎮新塭變電所「新塭︱永華線」三座輸電鐵塔傾倒，影響嘉縣近廿四萬戶停電，會力拚七十二小時復電。

台電初步統計，全台電桿倒斷受損一千四百支、斷線八四五條、開關及變壓器損壞近二百具。台電公司表示，新塭變電所鐵塔受損，修復方案為設立兩座臨時角鋼桿及卅一座預力電桿，力拚今晚九點完成架設電線，輸出電力，但仍須待送電後才能瞭解哪些部分需要修復，沿海養殖池區域用電需求列優先處理項目。

農業部彙整各縣市查報資料，全台農損達十四億五八七七萬元；民間設施包含農業設施、畜禽設施損失、漁業設施共二億九一三九萬元。

台南12區停班課 嘉縣25校停課

台南今有十二區停班停課，包括新營、鹽水、柳營、後壁、東山、白河、北門、將軍、學甲、七股、西港、佳里。嘉義縣廿五校停課，包括竹崎高中、六嘉國中、布新國小、義竹鄉農會非營利幼兒園等。

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