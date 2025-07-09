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    低壓帶＋西南風 中南部防強降雨致災 雨勢週五過後才趨緩 仍可能有局部大雨

    中央氣象署指出，今、明兩天台灣將持續受到低壓帶與西南風影響，各地都容易有短延時強降雨出現。（記者湯世名攝）

    中央氣象署指出，今、明兩天台灣將持續受到低壓帶與西南風影響，各地都容易有短延時強降雨出現。（記者湯世名攝）

    2025/07/09 05:30

    今、明兩天 各地天氣更不穩定

    〔記者林志怡／台北報導〕丹娜絲颱風遠離台灣後，中南部降雨仍未趨緩。中央氣象署指出，今、明兩天台灣將持續受到低壓帶與西南風影響，台灣周邊水氣比昨天更多，各地都容易有短延時強降雨出現，尤其中南部地區仍需嚴防大雨或局部豪雨，週五以後，雨勢才會稍微趨緩，但仍可能有局部大雨。

    北部、東半部 午後恐局部大雨

    中央氣象署預報員張承傳表示，今、明兩天台灣各地天氣更不穩定，容易有短延時強降雨出現，中南部有陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生機率，南部地區、中部山區要特別注意，北部、東半部也有短暫陣雨或雷雨，中午過後需注意局部大雨。

    此外，輕度颱風丹娜絲遠離台灣後，昨日持續北上，並在午後轉往西靠近中國，七級風平均暴風半徑六十公里，預計今日清晨會減弱為熱帶性低氣壓，但較靠近的馬祖地區受其外圍環流影響，有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨，海面亦有較大風浪；金門地區也可能出現局部較大雨勢。

    台灣週五仍持續受到低壓帶與西南風影響，雖雨勢有機會趨緩，但中南部仍有短暫陣雨或雷雨，並可能出現局部大雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

    張承傳表示，週六起因太平洋高壓增強，各地天氣逐漸恢復穩定，重回夏季的天氣型態，各地午後有局部短暫雷陣雨，南部地區可能有局部降雨發生。

    由於週五前各地普遍有雨，氣溫沒有特別高，各地白天高溫落在卅至卅四度，待週六後太平洋高壓勢力增強，各地陸續轉晴，降雨減少，氣溫再度攀升，可達卅三至卅五度。

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