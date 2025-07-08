超時未給加班費 壽司郎遭罰20萬

2025/07/08 05:30

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市勞動局公布五月份違反《勞基法》裁罰結果，共有九十八間單位遭裁處，總罰鍰金額為新台幣三百八十一萬元，其中，受最高裁處的台灣壽司郎股份有限公司共被罰了廿萬元。勞動局表示，開罰只是手段，輔導企業法遵才是核心價值，並呼籲雇主守法，勿讓開罰成常態。

違勞基法 北市98業者遭裁處

勞動局說明，一一四年五月份罰鍰金額前五名，依序為台灣壽司郎股份有限公司（廿萬元）、怡通行銷科技股份有限公司（十五萬元）、利安達平和聯合會計師事務所（十一萬元）、翟家玉即大紅豆食品行（十一萬元）、台隆賓士汽車股份有限公司（十萬元）、新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院（十萬元），以及台隆賓士汽車股份有限公司（十萬元）。

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勞動局指出，台灣壽司郎股份有限公司因使勞工延長工時，未依法給付平日及休息日延長工時工資，全月延長工作時間超過法令四十六小時之規定上限及休假日出勤未依法加倍發給工資等，分別違反勞動基準法第二十四條第一項、第二項、第卅二條第二項及卅九條規定，各遭裁處五萬元，合計遭裁處廿萬元。勞動局表示，雇主除應依法給付勞工工資，維持勞工生計，並應積極補充人力，適當調度，避免使勞工超時加班及應給予勞工足夠之休息。

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