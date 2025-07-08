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    首頁　>　生活

    北捷車站貼心服務 生理用品免費索取

    2025/07/08 05:30

    〔記者董冠怡／台北報導〕台北捷運車站是臨時有上廁所需求民眾的應急首選，捷運公司也貼心服務女性乘客，若遇臨時生理期來，身上卻無衛生用品應急，或沒零錢投幣購買，台北捷運公司表示，即起擴大至各車站，提供民眾免費索取衛生棉。由於捷運站廁所多在站內，許多民眾常應急花錢進站上廁所，有時急到根本來不及購票，對此，北捷表示，只要跟站務人員反映，就可免費進站使用，不用再花最便宜票價廿元。

    可免費進站使用廁所

    北捷指出，經評估試辦情形及各界反映，捷運系統各車站詢問處，即起均供免費索取生理用品，以備不時之需。如有臨時需要，可就近向車站人員索取，倘若不好意思開口，也可使用車站廁所附近設置的衛生棉販賣機，投幣十元可買二片。

    現行捷運通車路線涵蓋文湖線、淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線及板南線等，計有一一七座營運車站。車站廁所多數位於閘門內，如急需上廁所，有些民眾會選擇花費廿元進站，不過，北捷說，其實可以透過站務人員協助免費使用，坐式馬桶的廁所均配置馬桶坐墊消毒液、衛生紙，蹲式馬桶也都有衛生紙。

    哺集乳室也可洽詢

    此外，在具有大量人潮或轉乘需求的捷運台北車站、民權西路、淡水、古亭、松山機場站、忠孝新生站等卅四站，備有哺集乳室，有需要者可洽車站人員開啟，其他車站也可由車站人員引導至站務人員休息室使用。

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