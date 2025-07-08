丹娜絲重創雲嘉南 農損逾10億 香蕉受損1.3億最多 文旦損失1.2億

中颱丹娜絲強大風力重創雲嘉南地區，農損及設施損失超過十億，圖為麻豆文旦落果嚴重。（記者王涵平攝）

2025/07/08 05:30

農業部緊急提救助方案 助度難關

〔本報記者／綜合報導〕路徑罕見的中颱丹娜絲前日深夜自嘉義布袋登陸後北上，約六個小時自桃竹交界出海，短短幾小時間強大風力重創雲嘉南地區，農損及設施損失超過十億，香蕉、文旦掉落一地、蚵架流失，農漁民欲哭無淚，農業部昨天緊急召開專家會議，提出天災救助與低利貸款方案，幫助農漁民度過難關。

農業部昨統計，全台農業產物與民間設施損失計十億五二七萬元；農產損失接近七億，香蕉受損最嚴重，金額逾一．三億，文旦損失金額逾一．二億元，竹筍、柳橙、椪柑等損失都超過五千萬；漁產損失約一．八億，受損漁產主要是蚵仔。

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嘉義縣損失最嚴重 高達四．七億

以縣市區分，嘉義縣損失最重，達四．七億元，台南損失二．六億元，雲林二．四億元。

原再一個月就可陸續採收的文旦，強風下嚴重落果；麻豆柚農李明彥形容，全麻豆的文旦災情慘重，比八八風災還慘。

農業部昨天緊急召開專家會議研商如何協助農漁民，部長陳駿季會後表示，已公告嘉義縣市及台南除稻米外的農產業全品項、嘉義縣及台南市的竹筍，與台南市安南區、將軍區、北門區與嘉義縣東石鄉、布袋鄉在漁港區域漁船筏，辦理農業天災救助與低利貸款。台南文旦及酪梨，嘉義縣市酪梨得免現勘，以加速救助流程。

丹娜絲登陸後被地形破壞，快速減弱為輕度颱風，昨接近中午解除陸警，傍晚解除海警；中央災害應變中心統計，丹娜絲造成全國二死六三五人受傷。首次有颱風登陸的嘉義，在狂風肆虐下停電戶數高達廿四萬戶，災情嚴重。

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