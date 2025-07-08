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    （竹縣）竹北實中月底動工 趕明年8月招生

    新竹縣文小十用地要蓋縣立竹北實中，近日展開整地移除部分草地。（記者黃美珠攝）

    新竹縣文小十用地要蓋縣立竹北實中，近日展開整地移除部分草地。（記者黃美珠攝）

    2025/07/08 05:30

    〔記者黃美珠／新竹報導〕為了解決大新竹高中學校不足而催生的新竹縣立竹北實驗高中，第一期校舍興建工程在六月初決標後，近日包商已開始進場整地，計畫本月底前就能開工，可望趕上明年八月、一一五學年度招生時完工啟用。

    縣府工務處表示，竹北實中校地坐落在原來的文小十用地上，扣掉華興非營利托兒所的用地，實際腹地有一萬四六五四．七九平方公尺，相當約四千四百多坪。

    斥資6億多 興建教學大樓

    縣立竹北實中計畫分兩期興建，第一期先蓋教學大樓，建物地下一層、地上五層，屆時會有十二班普通教室和其他專科教室、視聽教室、行政辦公室以及操場，計畫總工程款約六億二千九百多萬元。

    由於縣府教育局規劃，未來竹北實中每屆只收四班，因此預估校舍興建工程明年八月完竣啟用後，可以滿足至少三屆的師生上課所需，這對一一六學年度、龍子龍女入學的高峰年度來說，有助新竹縣的國中畢業生多一個就近就學的選擇。

    至於第二期興建計畫，縣府教育局規劃活動中心、游泳池以及室內網球場等，目前還在積極爭取經費當中。

    拔尖型高中 每屆僅4班

    縣府表示，為解決一一六學年度高中不足問題，新竹縣提出五大方案解決，其中就包含跟國立陽明交通大學合作設置的這所縣立竹北實中。縣府把這所學校定位在「拔尖型高中」，以雙語國際教育為人文奠基，資訊科學、人文醫學當作課程發展主軸，透過大學端學術和師資等資源挹注，提升在大新竹地區的競爭力。

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