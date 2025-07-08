桃園新民停車場都更 將引進文創產業

2025/07/08 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市政府整合周邊私地進行桃園舊城區新民立體停車場大樓公辦都更，由聯上開發股份有限公司擔任實施者，投資金額約四十二億元。桃園市府昨與聯上開發舉行簽約儀式，由市長張善政、聯上開發總經理李志明代表簽署，預計二○二七年開工、二○三一年完工，市府分回棟將保留圖書館、長青學苑，並招商引進文創產業進駐。

桃園市府都市發展局長江南志表示，桃園、中壢舊城再生計畫是桃園鐵路地下化重要的一環，兩城區環境閒置已久、商業氛圍沒落，市府兩年前即著手進行改造；其中，桃園舊城區改造計畫包含桃園車站到景福宮周邊的中正路、中山路、成功路、民權路以及東溪綠園，新民立體停車場大樓基地就位處其間，結合未來桃園大車站計畫、捷運綠線，以及站前百貨商圈、七七藝文町、新民老街等，將在帶動舊城區商業復甦及藝文活動扮演重要角色。

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目前舊大樓已拆除並闢為臨時平面停車場，市府整合周邊私地進行公辦都更，總基地面積五○七五平方公尺，已完成招標並由聯上開發擔任實施者，規劃興建三棟建築物，市府分回一棟地下五層地上十八層建物，實施者與私有地主分回兩棟地下五層地上廿四層建築。

張善政表示，新民立體停車場大樓是舊城區活化的里程碑，都更後將有一般住宅及辦公室，其中市府所屬的一棟將設置圖書館等空間，並於該棟一至三樓規劃文創商業區域，延續對街文昌帝君廟的文化氛圍，發展具地方特色的創意產業。

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