南投老樹斷毀民宅 4800多戶未復電

南投縣水里鄉玉峰村一棵300多年老芒果樹攔腰折斷，壓毀3間鐵皮倉庫。（民眾提供）

2025/07/08 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕丹娜絲颱風警報昨日傍晚解除，但南投縣受強風大雨影響，很多樹木倒塌壓斷電線，全縣最高有二萬七千戶停電，經搶修到昨日傍晚只剩四千八百多戶還未復電，另三百多年芒果樹、紅櫸木攔腰折斷，各壓損水里鄉三間鐵皮倉庫和四間民宅，溪頭柳杉倒伏毀損六部汽車，所幸都無人受傷。

南投縣昨日凌晨部分地區下大雨，加上刮強風，有很多樹木倒塌，包括信義、水里、竹山、鹿谷、國姓…等鄉鎮，最高曾有二萬七千戶停電，經台電南投區處工程人員搶修，到昨日傍晚為止，還有四千八百多戶因道路還未搶通未來電。

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強風加大雨的侵襲，位在水里鄉玉峰村的三百多年老芒果樹，昨日被強風折斷樹幹，整棵大樹壓住三間鐵皮倉庫，屋頂變形毀損；埔里鎮大成國中後方的一棵六十年珍貴樹種紅櫸木，也因強風大雨折斷，整棵樹就壓在四間林保署南投分署宿舍的屋頂和外牆，所幸沒有人受傷。

溪頭自然教育園區也受創嚴重，林道很多柳杉倒伏，六部遊客汽車被壓毀，而區內滿是枯枝落葉，因環境整理需要時間，今日持續休園。此外，奧萬大森林遊樂區和天池山莊今天也休園，合歡山森林遊樂區今天則恢復營運。

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