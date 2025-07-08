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    文化部認證匠師 明年初頒證書

    台中大里木工達人張明德是文化部審查通過的傳統匠師，創作的「庇祐台灣文昌如意筆」，收藏在大里振坤宮文昌殿。（記者陳建志攝）

    台中大里木工達人張明德是文化部審查通過的傳統匠師，創作的「庇祐台灣文昌如意筆」，收藏在大里振坤宮文昌殿。（記者陳建志攝）

    2025/07/08 05:30

    〔記者陳建志／台中報導〕全台取得文化部審查通過的傳統匠師約五六七人，不過至今都未發給證書，台中大里區的木作達人張明德（見上圖，記者陳建志攝）分別以小木和大木取得兩項資格，但因文化部只將傳統匠師名單公告在文化資產人才庫網站，連照片都沒有，張明德近日發起請願連署，爭取核發證書，獲得台中市議員張芬郁等近百人支持。

    文化部文化資產局主秘張祐創表示，目前已完成傳統匠師分級證照制度規劃，正推動相關法規修正，待修法完成，最快明年初就可實施傳統匠師的證照制度。

    木作達人張明德請願爭取

    張明德表示，小學畢業後就拜師學木工，五十年來獲獎無數，並在二○一九年和二○二二年，通過文化部審查，取得裝飾類的小木和結構類的大木兩項傳統匠師資格。因工藝精湛，包括大里振坤宮、福興宮等多家廟宇，都典藏他創作的「庇祐台灣文昌如意筆」。

    張明德說，多年來他以傳統匠師參與活動都無法檢附證明文件，所以才請願文化部修訂作業要點；張芬郁則說，匠師對外無法證明身分真偽，顯得對匠師不夠尊重，所以支持連署。

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