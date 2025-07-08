台中大雅、外埔 17公頃水稻倒伏

沙鹿鹿寮因積水，一度水淹半個輪胎高。（陳昌億提供）

2025/07/08 05:30

海線多處積水 沙鹿鹿寮水淹半個輪胎高 大甲瓦瑤溪快溢出路面

〔記者蘇金鳳、歐素美、許國楨／台中報導〕丹娜絲颱風雖然遠離，但中市海線昨天清晨雨大，多處道路積水，市長盧秀燕昨天上午在災害應變中心表示清水區及沙鹿區各有一戶及五十三戶有短暫積水情形，九時後均已消退，其中清水菁埔路民宅進水，七十七歲獨居婦人，基於安全被安置在旅館。

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清水高壓電塔受異物衝擊 短暫停電

另外，清水區和睦路一帶前天傍晚因為高壓電塔受到異物衝擊影響，造成二千多戶瞬間停電六秒，台電發現供電設備有受損，緊急停電更換受損設備，影響用戶五二四戶，前天晚上近九點已恢復供電。

至於農損部份，農業局表示，經各區公所查報，農作物主要受害作物為一期水稻已屆採收因大雨造成部分倒伏，預估農作物被害面積十七公頃，其中大雅區十二公頃，外埔區五公頃，損害程度四％。

此外，市府前天下午提前宣布當晚及隔天停班停課，但台中前天晚上以及昨天白天風雨不大，許多民眾衝場夜唱，大遠百、中友百貨、廣三SOGO等百貨公司美食街及影城，更是比平時的週一人潮還多一、二成。

盧秀燕昨天指出，丹娜絲颱風對海線及山線帶來不小的雨量，雨勢從前晚開始就增強，有多處道路淹水，幸上午九時水已退，要求相關局處災後務必針對積水區域調查原因並加強工程改善。

后里二圳和甲后路 水淹到腳踝

昨天傳出積淹水區，包括由於排水不及，后里區二圳路和甲后路淹水，墩北里長羅金浩表示，該處路段排水不良，昨天早上水曾淹到甲后路和二圳路口路面，最深到腳踝；另外埔區土城路也出現樹橫倒路中災情。

此外，沙鹿鹿寮地區在昨天上午八點多積淹水，水淹半個輪胎高，民眾直呼「太誇張」，並將影片po網表示「底盤低的車開過去，車內不知道會不會進水」，清水區菁埔路及沙鹿區中山、光大路口至福德路口的路旁溝渠的水溢淹至路面，幸無人車受傷受困，另大甲區興安路也因瓦瑤溪溪水暴漲，快溢出路面，緊急緊戒。（相關新聞刊A1、A8）

丹娜絲颱風過境造成台中市約17公頃的水稻倒伏。 （台中農業局提供）

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