旗津污水廠爆管 50戶水淹最高40公分

住戶昨天上午忙著抽掉淤水與清理環境。 （高雄市議員簡煥宗團隊提供）

2025/07/08 05:30

颱風夜強降雨 抽水系統超載破裂 居民連夜撤離 水利局漏夜搶修

〔記者蔡清華、王榮祥、許麗娟／高雄報導〕丹娜絲颱風過境，旗津中區污水處理廠前天深夜驚傳進水抽水管爆裂，造成附近約五十戶住家淹水，最嚴重達四十公分，市府水利局立即動員相關機具與人力進駐漏夜搶修，昨天清晨完成管線改道控制災情。

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水利局指出，事故發生時正值颱風過境期間，連續強降雨造成污水廠進水量驟增，抽水系統無法停抽而出現超載情形，最終導致抽水管線破裂。

淹水消退 市府清消環境

下水道大量雨水、污水傾洩而出，造成上竹里多條道路與低窪住家淹水一整夜，甚至水深及腰並附加惡臭，居民被迫連夜撤離，經抽水機全力排水，自昨天早上九點多才陸續退去，並由環保局和衛生局進行環境清消。

水利局指出，為維持抽送系統穩定運作，應變團隊通宵搶修，除開闢緊急導水路線與設置廠區防水擋板外，亦同步完成碟閥切換與部分馬達調控等作業，確保整體排水效能不受影響。

立委賴瑞隆接獲通報，昨偕同上竹里長陳仲智、市議員李喬如與簡煥宗，並邀市府副秘書長王啟川、市府相關局處與軍方到場了解。

立委促補償從速從寬從簡

經初步統計，事件造成約五十戶住家發生淹水，巷弄內最大積水深度達四十公分。由操作廠商持續駐點支援，水利局也已著手協調相關單位，儘速推動環境清理、災損查報與補償協處等後續作業。

賴瑞隆表示，既有污水管線使用已四十年，老舊設備具高風險，目前第二管線潛盾工程施工中，水利局應加快進度；在第二管線完成前，應設法強化第一管線安全，並加高污水廠圍牆及水流疏導機制。

他也籲請市府在後續補償作業從速、從寬、從簡，今天上午將再召開跨單位檢討會議，研擬短中期補強具體作為，防止類似事件再發生。

旗津中區污水處理廠前天深夜爆管導致上竹里積淹水。（高雄市議員簡煥宗團隊提供）

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