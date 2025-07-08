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    丹娜絲過境 牡丹兩天雨量489毫米冠全台

    丹娜絲颱風過境，屏東縣農業損失以香蕉較嚴重。 （記者葉永騫攝）

    丹娜絲颱風過境，屏東縣農業損失以香蕉較嚴重。 （記者葉永騫攝）

    2025/07/08 05:30

    〔記者葉永騫、蔡宗憲／屏東報導〕丹娜絲颱風過境，屏東縣恆春半島的風雨較大，屏東市、萬丹鄉、萬巒鄉等地區有多處路樹倒塌、香蕉倒伏，屏東縣政府農業處長鄭永裕表示，已請各鄉鎮市呈報農業災損，目前受損的有香蕉、玉米、花卉等，以香蕉較嚴重，但損失面積和金額並不大。

    香蕉、玉米、番石榴、花卉受損

    丹娜絲颱風過境，屏東縣恆春半島雖然颳強風、下豪雨，但因為芒果、荔枝、洋蔥等主要農作都已採收，因此損失並不大，僅有部分的公路受到損壞，低漥地區積水，屏東市則有不少公園的樹木倒塌，大部分公共設施沒有損害。

    屏縣農業處預估面積、金額不大

    屏東縣農業處長鄭永裕表示，各鄉鎮市都有傳出零星的農業災損，颱風過後已要求各鄉鎮市呈報農業災損，昨天萬巒、高樹、鹽埔等鄉呈報香蕉倒伏受損，面積大約三十多公頃，損失的金額約一千多萬元，玉米、番石榴、花卉都有損失，預估全縣的農業損失並不大，是否達到農業救助的標準還要再視後續呈報情況。

    恆春半島牡丹鄉兩日累積雨量達四百八十九毫米，居全台之冠，滿州鄉也有四百毫米。恆春半島土石流頻傳，多條道路受阻，東港通往小琉球交通一度停航，但目前所有道路大多恢復通行，幸未釀重大災害。

    縣府也提醒民眾，這次颱風如果家中受到土石流影響，可以在災後三十天內向鄉鎮市公所申請，農業災損則是先拍照後上傳APP，再向鄉鎮市公所提出申請，以減少損失。

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